Le BSG mineur du Témiscouata à la conquête de Val-d’Or et du record canadien

Du 26 au 29 mars prochain se tiendra le Championnat canadien juvénile de ballon sur glace à Val-d’Or. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata sera représenté par ses deux équipes M19 (19 ans et moins). Les garçons du Blitz tenteront de remporter un 4e titre consécutif alors que les filles T-Miss voudront de nouveau accéder au podium.



Pour l'occasion, le Blitz M19 tentera de battre un record juvénile canadien alors que le plus grand nombre de conquêtes consécutives par une équipe masculine juvénile est de trois. L’équipe masculine a justement égalisé ce record l’an dernier au Manitoba et elle essaiera d’écrire une nouvelle page d’histoire en 2025. Toutefois, gagner une quatrième médaille d’or de suite ne sera pas une mince tâche, les autres formations participantes au Championnat canadien attendront le Blitz de pied ferme.



Du côté féminin, elles ont pris le troisième rang en 2024 alors qu’elles se sont inclinées en prolongation en demi-finale contre l’équipe qui allait éventuellement gagner la médaille d’or. Les T-Miss visent l’une des trois premières marches du podium. Elles disputeront leur première partie du Championnat le mercredi 26 mars à 12 h 35 alors qu’elles affronteront l’Anicinape Nation, un club des Premières Nations.

La première rencontre du Blitz aura lieu la même journée, mais à 10 h 25 alors qu’ils croiseront le fer avec Équipe Saskatchewan. Les quarts de finale débuteront le vendredi 28 mars à compter de 9h10. Les finales auront lieu le samedi 29 mars.



Tous les matchs de ce championnat devraient être disponibles gratuitement sur le site Web de la Fédération canadienne. Par ailleurs, pour participer à ce Championnat, le BSG mineur du Témiscouata délèguera 20 joueuses et 20 joueurs en plus de 7 accompagnateurs. Mentionnons également qu’un total de 35 joueurs qui participeront à ce Championnat ont été membres ou sont actuellement membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano.



«Les objectifs sont élevés, mais j’ai confiance en mes joueuses et mes joueurs. Les gars se sont imposé un important défi et ils savent quoi faire et comment faire pour y parvenir. Les filles veulent prouver qu’elles appartiennent à la catégorie des meilleures équipes juvéniles du pays et plusieurs finissantes du club veulent terminer leur parcours juvénile en beauté» a souligné l’entraîneur en chef des deux formations, Maxime Dugas.



Liste des joueurs des 2 équipes avec leur municipalité d’origine :



Blitz M19

Cédric Blais, Saint-Narcisse de Beaurivage (Chaudière-Appalaches)

Charles-Étienne Blanchet, Témiscouata-sur-le-Lac

Alexandre Bossé, Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Noah Bossé, Témiscouata-sur-le-Lac

Olivier Bossé, Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Zackary Briand, Saint-Eusèbe

Philippe Caron, Saint-Cyprien

Zachary Dion, Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Nicolas Dubé, Dégelis

Mathis Duguay, Sayabec

Philippe Dupuis, Saint-Honoré-de-Témiscouata

Alexis Leblond, Témiscouata-sur-le-Lac

Cédric Marquis, Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Laurent Marquis-Roy, Saint-Honoré-de-Témiscouata

Xavier Murray, Témiscouata-sur-le-Lac

Jeremy Plourde Dubuc, Témiscouata-sur-le-Lac

Luckas Plourde Dubuc, Témiscouata-sur-le-Lac

Alex L. Poirier, Témiscouata-sur-le-Lac

Thomas Pouliot Lacroix, Winsor (Estrie)

Mathis Turgeon, Saint-Roch-de-Richelieu (Richelieu-Yamaska)



T-Miss M19

Marie-Alex Bossé, Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Marilou Bossé, Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Juliette Bourgault, Témiscouata-sur-le-Lac

Alycia Breton, Témiscouata-sur-le-Lac

Lily-Rose Briand, Saint-Eusèbe

Marylou Briand, Saint-Eusèbe

Maély Caron, Saint-Eusèbe

Mathilde Deschamps, Témiscouata-sur-le-Lac

Émilie Dubé, Dégelis

Charlotte Dumais, Sayabec

Laurence Dumont, Saint-Cyprien

Léa-Maude Dumont, Saint-Honoré-de-Témiscouata

Laurence Lang, Témiscouata-sur-le-Lac

Mélina Leblond, Saint-Cyprien

Ariane Malenfant, Témiscouata-sur-le-Lac

Juliette Marquis-Roy, Saint-Honoré-de-Témiscouata

Dalhia Morin-Chouinard, Saint-Eusèbe

Ève-Marie Ouellet, Témiscouata-sur-le-Lac

Eva-Rose Pedneault-Rioux, Témiscouata-sur-le-Lac

Laurie Sirois, Saint-Cyprien