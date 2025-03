Cinq bannières de champion pour le BSG mineur du Témiscouata

Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata participait au tournoi Amigo à Saint-Léonard-d’Aston, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, les 15 et 16 mars. Six équipes du Témiscouata étaient présentes dans cinq catégories.

Dans le M10 (10 ans et moins), le Blitz l’a emporté 2 à 0 en finale contre l’équipe hôte, l’Amigo. Puis, dans la catégorie M12 masculin, le Blitz noir l’a de nouveau emporté contre l’équipe locale, mais cette fois-ci par un pointage de 1 à 0 lors du match ultime.

Pour sa part, le Blitz blanc M12 a terminé au 4e rang en s’inclinant lors de la finale de la médaille de bronze par la marque de 2 à 1 face au RPF de Sayabec.

Dans le M14 féminin, les T-Miss ont défait la formation de Sayabec par un pointage de 1 à 0 alors que le seul filet de la rencontre a été marqué en 2e période de prolongation. Par la suite, le Blitz M14 masculin a gagné le match de la médaille d’or par la marque de 2 à 0 alors qu’il affrontait la formation hôte. Aussi, dans la division M16 masculin, le Blitz a battu 1 à 0 le Dynamite de L’Assomption lors de la finale de cette catégorie. Des jeunes joueurs de l’organisation ont également pris part à un festival dans le M8.

Les résultats du tournoi Amigo sont très encourageants pour la fin de la saison.

«Pour nos plus jeunes, il reste une grosse compétition d’envergure d’ici la fin de la saison, soit le Championnat provincial qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 18 au 20 avril prochain. Les résultats de la fin de semaine passée vont nous aider à bien nous préparer en vue de la compétition la plus importante de la saison qui sera très accessible géographiquement à nos parents et amis», ont souligné les membres du CA du Ballon sur glace mineur du Témiscouata.