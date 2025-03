Du soccer de haut calibre à Rivière-du-Loup cet été 

Les amateurs de soccer seront servis cet été à Rivière-du-Loup, alors que du jeu de haut calibre pourra être observé à plusieurs reprises. Une équipe masculine du Club de soccer Le Mondial joindra la nouvelle Ligue 3, un circuit provincial dont le niveau de jeu sera l’équivalent du sénior AAA.

Après avoir remporté les grands honneurs du championnat de la Ligue interrégionale Québec-Est (sénior AA) en septembre dernier, l’équipe du Mondial progressera ainsi dans une ligue supérieure au cours des prochains mois. Il s’agira d’un défi de taille, mais surtout d’une «belle opportunité» pour le groupe louperivois.

«Il n’y a jamais eu un calibre aussi élevé à Rivière-du-Loup», s’est réjoui Ludovic Boudreau qui agira à la fois comme joueur et entraineur-adjoint au sein de l’organisation. «C’est une excellente nouvelle pour tous les passionnés de soccer et tous les jours qui pratiquent ce sport.»

Par le passé, des équipes U21 AAA ont représenté la région sur la scène provinciale. Or, la formation d’une équipe composée de joueurs séniors de ce niveau, qui ont de l’expérience en première division collégiale ou même à l’université, est une première.

Cette opportunité s’est présentée par la création de la Ligue 3, une nouvelle offre issue de la refonte de la structure des ligues séniores provinciales pour la saison 2025. Après la Ligue 1 – le sommet de la hiérarchie – et la Ligue 2, la Ligue 3 représente le troisième niveau de jeu au Québec. À ne pas en douter : le calibre sera relevé.

Championne en titre de son championnat, l’équipe louperivoise aura ainsi l’occasion de se frotter à d’autres formations provenant des quatre coins du Québec, dont Laval, Montréal, Alma, Saguenay et même Val-d’Or.

«Ça s’annonce intéressant, ce sera du très beau soccer», a résumé Ludovic Boudreau qui ne cache pas avoir étiré sa carrière comme joueur pour pouvoir être au cœur de ce nouveau projet.

ÉQUIPE COMPÉTITIVE

À Rivière-du-Loup, le groupe aura d’ailleurs l’objectif assumé de tirer son épingle du jeu parmi les meilleures équipes du circuit. La formation souhaitera être au cœur des compétitions et prouver que de (très) bons joueurs de soccer se trouvent dans l’Est-du-Québec.

Ludovic Boudreau est lui-même convaincu que l’équipe aura le niveau de jeu requis pour être compétitive, quel que soit l’adversaire. Le groupe sera entrainé par Phillipe Charest Brenn (chef) et comptera aussi sur l’expertise de Rémi Azouguah (adjoint).

«On veut montrer à la grandeur du Québec qu’on a notre place dans une ligue comme celle-là, qu’une ville comme Rivière-du-Loup peut se démarquer à travers de gros bassins de joueurs», a souligné Ludovic Boudreau.

«J’ai vraiment confiance qu’on a le niveau qu’il faut», a ajouté celui qui a porté les couleurs du Vert et Or de Sherbrooke sur la scène universitaire.

L’alignement de 22 joueurs doit toujours être déterminé. Il ne fait toutefois aucun doute que le noyau de vétérans de l’équipe gagnante de la dernière saison dans le sénior AA pourrait être conservé. De «nouveaux jeunes prometteurs» pourraient également s’ajouter à la suite de camps de sélection qui auront lieu les 16, 22 et 29 mars à Rivière-du-Loup.

INSPIRER

La saison 2025 comptera 15 matchs, dont 7 seront disputés à Rivière-du-Loup. Les amateurs locaux auront donc plusieurs occasions de voir à l’œuvre les athlètes du Mondial. Motivé, le club souhaite faire de chaque match une occasion spéciale avec différentes offres et propositions pour le public.

«On veut offrir une belle ambiance et que les gens soient intéressés à venir assister aux matchs et à découvrir ce calibre de jeu», a indiqué le passionné. «On souhaite créer quelque chose, que ce soit un événement d’aller voir le Mondial dans la Ligue 3.»

Il ne cache pas que l’objectif est également d’inspirer la relève à progresser dans le sport. «Si on peut motiver des jeunes à vouloir se développer et à espérer jouer un jour dans cette ligue-là, ce serait vraiment super.»

La saison de soccer estivale s’annonce donc fort excitante à Rivière-du-Loup. Le premier match de championnat devrait avoir lieu à Montréal contre l’équipe Chevalier NDMC le samedi 10 mai. À Rivière-du-Loup, les spectateurs devraient être conviés une première fois à la fin mai.

*Notons que l’équipe est à la recherche de commanditaires pour l’aider à éponger les couts d’hébergement et de voyagement liés aux quelques fins de semaine de matchs à Montréal. Les joueurs sont amateurs, non payés, et participent d’abord pour le plaisir de la compétition et du sport.