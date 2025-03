Tristan Pomerleau est le meilleur défenseur de la LNAH 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont parmi leurs rangs le meilleur défenseur de la LNAH : Tristan Pomerleau. L’athlète louperivois, capitaine de la formation de sa ville natale, a obtenu cette reconnaissance au terme de la saison 2024-2025.

Pomerleau a été sélectionné à la suite d’un vote réalisé au sein des équipes de la LNAH, à l’exception des 3L de Rivière-du-Loup, puisque les formations ne pouvaient pas voter pour leurs propres joueurs. On peut dire sans se tromper qu’il n’est pas seulement apprécié au Centre Premier Tech…

Cette saison, même s’il a manqué quelques matchs, l’athlète de 28 ans a terminé au premier rang des meilleurs pointeurs de son équipe avec une récolte de 26 points en 32 parties. Seuls Nathan Larose (Saint-Georges), Dominic Talbot-Tassi (Saint-Hyacinthe), Carl Neill (Laval) et Mathieu Brodeur (Sorel-Tracy) l’ont devancé chez les arrières.

Au-delà des points, Tristan Pomerleau demeure une valeur sûre à la ligne bleue des 3L de Rivière-du-Loup. Il est un homme de confiance pour l’entraineur-chef Éric Haley qui n’hésite pas à l’utiliser dans toutes les situations de jeu, incluant contre les meilleurs éléments adverses.

Preuve de sa polyvalence et de son appréciation comme capitaine, Pomerleau était aussi en lice pour deux autres prix prestigieux, celui du joueur le plus utile de la LNAH et le trophée Jonathan Delisle, remis au joueur démontrant le meilleur leadership et esprit sportif. Il a aussi été nommé sur l’équipe d’étoiles de la LNAH.

Notons qu’un seul autre joueur des 3L a obtenu un trophée. L’attaquant Thomas Belgarde, qui en était à sa première saison dans la LNAH, s’est vu remettre le trophée du gentilhomme.

Éric Haley (entraineur), Fabien Dubé (DG), Émilien Boily (gardien), Samuel L’Italien (recrue offensive) et Sébastien Paquette (recrue défensive) ont aussi fait partie des représentants des 3L nommés dans différentes catégories.