Ultimate frisbee : deux équipes louperivoises à l’honneur à Québec 

Deux formations d’Ultimate frisbee de Rivière-du-Loup se sont illustrées dans le cadre du Championnat provincial CQU4 2025 (Mars attaque), lequel était disputé les 8 et 9 mars à Québec. L’une s’est mérité la 3e position du classement final, alors que la seconde a été honorée pour son esprit d’équipe et son attitude positive.

L'équipe Flick la Palourde est montée sur la troisième marche du podium à la suite d’un parcours de cinq victoires et un seul revers. La formation a remporté la «finale consolation» contre les Jackalopes de Rimouski grâce à une victoire de 21 à 19.

Cette partie, très intense, a été spéciale pour les deux équipes qui sont des rivales sur le circuit régional depuis plusieurs années. Les athlètes étaient d’ailleurs bien fiers de faire partie ensemble du top 4 du circuit provincial.

La formation Flick la Palourde comptait sur Kevin Rodrigue, Danièle Walters, Hugo Bernais, Jean-François Lévesque Roy, Sébastien Houle, Anne Koch, Maryléna Denis-Dionne, Isabelle Denis et Catherine Fortin-Dubé.

ESPRIT DU JEU

L'équipe Hammerall a pour sa part remporté la bannière du meilleur «Esprit du jeu». L'esprit du jeu [communément appelé Spirit], est une philosophie intégrante du Ultimate valorisant un ensemble de comportements et d'attitudes favorables au bon déroulement d'un match.

L’Ultimate étant un sport auto-arbitré, la responsabilité de la connaissance et de l'application des règles, ainsi que la résolution des appels, reposent uniquement et entièrement sur les athlètes impliqués dans chaque partie en cours. D'ailleurs, une note ''spirit'' est attribuée à chaque équipe, par ses adversaires, à la fin de chaque partie.

Cette formation était composée de Meggie Pelletier, Brigitte Beaulieu, Chantal Labrosse, Ève Pelletier, Éric Marcoux, Mira On, Olivier Houle, Jérome Berger, Maxime D'Astous, Félix LaRoche-Johnston et Alexandre Fortin-Pelletier.

La saison compétitive hivernale se terminera dans les prochaines semaines pour Ultimate RDL. Des athlètes participeront notamment au championnat provincial Junior 4 contre 4 à Saint-Hyacinthe les 15-16 mars, ainsi qu’au tournoi féminin La Montée de l'Est, organisé par Ultimate Rimouski, au Stade Premier Tech, le 29 mars.

Ce tournoi amical où les athlètes à pairage féminin s'inscrivent individuellement, plutôt qu'en équipe, se veut une opportunité de développement et de dépassement de soi.

En effet, pour une 2e année consécutive, l'événement offrira aux athlètes de différents niveaux un contexte compétitif accessible et sain reposant sur l'échange, le partage et le plaisir de jouer (et s'améliorer) au Ultimate.