Raphaëlle Tremblay nommée recrue de l’année au Canada 

Déjà couronnée de succès, la première saison de la nageuse Raphaëlle Tremblay au sein du réseau universitaire s’est conclue de façon spectaculaire dans les derniers jours. Au terme du Championnat canadien U SPORTS, l’athlète de Rivière-du-Loup a été élue «recrue de l’année» au pays en natation.

Raphaëlle Tremblay est ainsi devenue la deuxième porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval à recevoir cet honneur après Danika Ethier en 2023. Au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), elle est la quatrième athlète de l’histoire à mériter cette distinction, les deux autres étant Daphne Danyluk (McGill, 2020) et Katerine Savard (Montréal, 2015).

À Toronto, dans le cadre du Championnat canadien U SPORTS, la nageuse de 20 ans a réussi à se démarquer parmi les meilleures athlètes au pays en grimpant sur la troisième marche du podium au 400m style libre. Une première médaille au niveau national qui n’est certainement pas la dernière.

Elle est aussi passée à quelques secondes d’augmenter sa récolte en terminant au pied du podium au 400m quatre nages, au 5e rang au 200m style libre et au 7e rang au 200m quatre nages. Au relais 4x100m style libre, l’équipe du Rouge et Or a pris le 7e rang.

«Après ma qualification pour la finale [au 400m libre], j’avais l’objectif de terminer au 3e rang et je suis super contente de l’avoir fait. C’était une course super serrée, mais ç’a super bien été», a partagé l’athlète lors d’un récent entretien avec Info Dimanche.

Elle estime que ces résultats viennent boucler de belle façon une première saison universitaire très intense et marquée par beaucoup de changements dans son quotidien. «Je ne m’attendais pas à ce que ce soit la meilleure année de ma vie, a-t-elle reconnu. En termes de tout ce que j’ai gagné et acquis comme expérience, je suis vraiment satisfaite.»

Ces résultats s’ajoutaient à ceux obtenus dans le cadre d’une saison exceptionnelle sur la scène provinciale et qui lui avaient permis d’être nommée athlète par excellence et recrue de l’année au Québec.

Au championnat québécois, l’étudiante en droit avait récolté six médailles, dont trois d’or. Au total, avant le Championnat canadien, elle avait mis la main sur 15 médailles individuelles, dont 9 d’or, en cinq compétitions. Un sommet au sein du programme de natation du Rouge et Or.