La Fondation Pierre-Luc Dubois fait un don aux jeunes hockeyeurs louperivois

Même si les glaces extérieures ont commencé à fondre, les jeunes hockeyeuses et hockeyeurs de Rivière-du-Loup ont de quoi sourire. La Fondation Pierre-Luc Dubois, qui porte le nom d’un ancien joueur des Albatros du Collège Notre-Dame, fait un don de 15 équipements complets au programme de hockey communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup, en partenariat avec l’école primaire La Croisée.

D’une valeur totale de plus de 20 000 $, les 15 sacs de hockey contiennent toutes les pièces d’équipement nécessaires à la pratique du sport, des patins au chandail, en passant par les jambières. L’équipement neuf sera mis à la disposition de tous les jeunes sportifs qui en auront besoin, notamment pour les pratiques de hockey communautaire ou pour des activités scolaires.

La Ville souhaite ainsi permettre à un plus grand nombre d’enfants de pratiquer ce sport et de profiter pleinement des joies de l’hiver.

«C'est avec grand plaisir que la Fondation Pierre-Luc Dubois soutient les jeunes hockeyeurs de la région de Rivière-du-Loup par l'entremise de son programme de don d'équipement. Cette remise est encore plus significative, Pierre-Luc ayant œuvré dans le programme de développement midget AAA de Rivière-du-Loup. Pierre-Luc et l'ensemble du conseil d'administration espèrent que ce don favorisera le développement, l'intégration et la valorisation des jeunes de notre région», soutient René Gagnon, président de la Fondation basée à Rimouski.

Pierre-Luc Dubois, qui évolue cette saison pour les Capitals de Washington, a été le premier joueur des Albatros repêché en première ronde de la Ligue nationale de hockey en 2016. Lancée en mars 2020, sa Fondation fait la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes, principalement dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.