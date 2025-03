Un tournoi de hockey régional à Rivière-du-Loup 

Une artiste et un artisan, Véronique Dusseault et Guy Roy, ont lancé un projet pilote de ski de fond et de randonnée pédestre à leur domaine de 150 arpents, La fabrique éphémère de Saint-Elzéar-de-Témiscouata. Le but avoué de leur initiative est de faire profiter la population du KRTB de la beauté de leur forêt et d’échanger avec les gens de la ...