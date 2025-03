À la découverte de sentiers de ski et de randonnée cachés à Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Une artiste et un artisan, Véronique Dusseault et Guy Roy, ont lancé un projet pilote de ski de fond et de randonnée pédestre à leur domaine de 150 arpents, La fabrique éphémère de Saint-Elzéar-de-Témiscouata. Le but avoué de leur initiative est de faire profiter la population du KRTB de la beauté de leur forêt et d’échanger avec les gens de la région.

«Mon chum c’est un faiseux de pistes, donc on ouvrait les pistes quand même à toutes les fins de semaine», raconte Mme Dusseault, qui s’est remise au ski de fond après plusieurs années de pause. Les Elzéascouatais se sont donc dit: «Pourquoi pas en faire profiter les autres et les accueillir chez nous?».

Mme Dusseault a donc fait une publication sur les réseaux sociaux afin d’inviter la population à découvrir leurs sentiers. Le projet a officiellement débuté la fin de semaine du 15 février.

Lors de la première ouverture, le couple a accueilli 13 personnes d’un peu partout dans le KRTB dont La Pocatière, Saint-Clément et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, avant de réitérer l’expérience les semaines suivantes selon les aléas de dame Nature et les commentaires reçus.

«En ce moment on a à peu près 60 % du potentiel de ‘’trails’’ qui est développé», assure

Guy Roy. De semaine en semaine, il s’amuse à modifier les sentiers.

Guy Roy et Véronique Dusseault. Photo: Info Dimanche

PARCOURIR LA FORÊT

Depuis leur arrivée à Saint-Elzéar-de-Témiscouata il y a un an et demi, Mme Dusseault et M. Roy ont des projets plein la tête. «On a 10 000 idées, mais il faut les concrétiser. Donc on s’est dit qu’on allait commencer à quelque part et faire un projet-pilote», indique-t-elle. Ainsi, les intéressés peuvent se présenter à La fabrique éphèmère, remplir une décharge de non-responsabilité, s’élancer dans les pistes fraichement damées (accompagnés par Charlotte, la chienne du couple), et laisser, s’ils le souhaitent, une contribution volontaire.

Le départ s’effectue derrière la maison rouge vin et se poursuit dans la forêt de blanc vêtue, les branches d’arbres parsemées de neige. Un endroit magnifique pour faire le vide dans sa tête,le silence prenant toute la place. Seuls les bruits des skis, des pas, du vent, du gazouillis des oiseaux peuvent venir perturber un tant soit peu cet état de calme. Et des chanceux pourraient même tomber sur certains animaux pendant leurs parcours comme des chevreuils, voire même des orignaux. «La forêt, c’est hallucinant. On marche et il y a tout le temps [quelque chose de nouveau à observer], à découvrir», s’émerveille Véronique Dusseault.

En avançant dans la forêt, les skieurs et randonneurs peuvent s’asseoir à un banc installé à un petit belvédère pour profiter de la vue. À la fin des sentiers, ils arrivent de l’autre côté du domaine, par la ferme. Après avoir fait le tour de la forêt en 6 km (pour le ski) ou 10 km (pour la randonnée ou la raquette), les gens peuvent admirer le moulin à vent du couple et aller à la rencontre de leurs chevaux et de leur vache Fleur.

CRÉER À LA MAIN À PETITE ÉCHELLE

«Guy, ce n’est pas un gosseux qui fait [des choses] avec des broches. C’est un gars de précision, qui fait des trucs. Un artisan dans le métal, dans le bois», décrit Véronique Dusseault. Plus jeune, il a été élevé sur une ferme laitière et a appris à se

débrouiller dans plusieurs domaines.

De son côté, Véronique Dusseault, Dusso de son nom d’artiste, est illustratrice. Elle a d’ailleurs réalisé toutes les pancartes installées dans la forêt pour orienter les gens ainsi que le plan offert au début du parcours. Elle a aussi créé des affiches avec des pensées pour faire réfléchir les visiteurs lors de leur passage en forêt.

Éventuellement, elle aimerait aussi créer des «Savais-tu que…» au fil de ses nouvelles connaissances sur le domaine forestier qu’elle développe hebdomadairement. «On a tout à apprendre. On n’était pas dans le domaine forestier», soutient

Guy Roy. «La beauté de la chose c’est que tout est inconnu tout est à découvrir», complète sa conjointe. Les amoureux de la nature et du plein air sont donc invités à découvrir cet endroit caché dans le Témiscouata pour pratiquer leur sport hivernal préféré.

Pour les dates, les heures d’ouverture et des informations complémentaires, il faut se rendre sur la page Facebook de La fabrique éphémère de Saint-Elzéar-de-Témiscouata.