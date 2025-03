Aucune marge de manœuvre pour les Albatros

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont subi une défaite de 4 à 2 lors du premier match de la série demi-finale (division est) les opposant aux Chevaliers de Lévis, le 5 mars. Les oiseaux doivent maintenant gagner leurs deux prochaines rencontres, s’ils souhaitent poursuivre leur aventure éliminatoire.

Mercredi soir, à Lévis, les hommes de l’entraineur-chef Brendon Baribeau n’ont pas offert une vilaine performance. Les oiseaux ont toutefois été forcés de jouer du hockey de rattrapage rapidement, puisque leurs adversaires ont pris une avance de deux buts dès la première période.

Les Albatros ont réduit l’écart à deux reprises grâce à des buts d’Éloi Bénard et Antoine L’italien en avantage numérique. Chaque fois, les Chevaliers ont répliqué avec un but (dont un filet désert) pour freiner l’élan des oiseaux et s’assurer de la victoire.

Noah Preston Moore a repoussé 23 des 26 tirs dirigés vers lui. À l’inverse, les Albatros ont testé le gardien adverse à 16 reprises.

Les Albatros seront de retour devant leurs partisans ce vendredi 7 mars, à 19 h 30, au Centre Premier Tech.