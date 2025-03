Trois médailles pour le Club Filoup à Québec 

Toujours convaincus du potentiel du golf de Saint-Mathieu-de-Rioux et de son importance dans le paysage touristique de la région des Basques, les élus de Saint-Mathieu-de-Rioux et le conseil d’administration du Parc du Mont Saint-Mathieu se donnent deux ans pour le redresser et lui permettre d’atteindre le seuil de la rentabilité. Les activités ...