Laurent Bélanger est champion provincial au lancer du marteau 

Les Championnats provinciaux d’athlétisme en salle 2025 dans les catégories benjamins, cadets et juvéniles se sont déroulés la fin de semaine dernière au PEPS de l’Université Laval. Onze athlètes du club Les Vaillants et étudiants au programme de sport-études de l’École secondaire du Transcontinental participaient à cette importante compétition de niveau provincial. Les athlètes du club ont récolté un total de 5 médailles.

Laurent Bélanger a remporté deux médailles; l’or au lancer du marteau et le bronze au poids chez les cadets. Il a ainsi quitté la compétition avec un titre de champion provincial.

De son côté, Dana Jalbert a remporté le bronze au poids et elle a terminé en 4e position au saut en hauteur. William Plourde a réalisé de belles performances en remportant la médaille de bronze en longueur et en participant aux finales du 60m (5e) et du 200m (5e) chez les cadets.

Madeleine Bernier a continué de s’imposer au saut en longueur chez les filles juvéniles en décrochant l’argent avec une excellente performance de 5m19. Elle a aussi terminé en 4e aux 60mhaies.

Les athlètes des Vaillants ont accédé à 17 finales dans les différentes épreuves présentées lors de ces Championnats. Huit marques personnelles ont été améliorées.

Les athlètes du club profiteront d’un congé bien mérité afin de se préparer pour les prochaines compétitions qui auront lieu à l’extérieur.