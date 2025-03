Un «électrochoc» pour le golf de Saint-Mathieu-de-Rioux  

Toujours convaincus du potentiel du golf de Saint-Mathieu-de-Rioux et de son importance dans le paysage touristique de la région des Basques, les élus de Saint-Mathieu-de-Rioux et le conseil d’administration du Parc du Mont Saint-Mathieu se donnent deux ans pour le redresser et lui permettre d’atteindre le seuil de la rentabilité.

Les activités du Golf du Parc du Mont-Saint-Mathieu seront ainsi maintenues pour les saisons 2025 et 2026. Une période durant laquelle les installations et le terrain seront au cœur de campagnes de promotion visant à attirer de nouveaux passionnés d’ici et d’ailleurs.

«On veut donner un électrochoc sur deux ans avec le Parc du Mont-St-Mathieu qui gère le site», a confirmé le maire Roger Martin, le 24 février.

«Si on met les efforts nécessaires pour attirer une nouvelle clientèle, une jeune clientèle, et qu’on fait une meilleure publicité dans le milieu du golf, on croit qu’on va une amélioration de la situation actuelle. On prétend qu’on pourrait faire nos frais au bout des deux ans, et peut-être même le rentabiliser, ce qui serait vraiment l’idéal.»

L’élu explique qu’un plan préliminaire de relance, basé sur des recommandations de deux consultants, Martin Laforest de Laforest Conseil Stratégique et Stéphane Maltais de GSM consultant, a été préparé dans les dernières semaines. Il sera peaufiné pour en maximiser la réussite en vue de la prochaine saison estivale.

«M. Maltais est un joueur professionnel et lui-même copropriétaire d’un terrain de golf à Chicoutimi. Il a donné plusieurs idées», a souligné le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, soutenant que le terrain de Saint-Mathieu-de-Rioux doit se faire connaitre davantage dans le milieu du golf au Québec et devenir un arrêt obligatoire pour les amateurs en déplacement dans la région.

Initialement, l’avenue d’une relance sur cinq ans a été réfléchie, mais les intervenants locaux ont privilégié un processus plus rapide. «L’idée première, c’est de garder le club de golf en vie, d’assurer sa pérennité. Les deux prochaines années seront cruciales, mais tout le monde est vraiment motivé à poursuivre les activités au golf», a-t-il ajouté.

«Ce serait très triste de laisser aller un terrain de golf comme celui-là. C’est un très beau site avec une vue exceptionnelle.»

Acquis par la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux en 2015, le club de golf a été déficitaire «plus souvent qu’autrement» dans les dernières années, selon Roger Martin. L’an dernier, le déficit s’est élevé à près de 50 000 $, même si la contribution annuelle de 20 000 $ des élus a été renouvelée.

Malgré les écueils, le milieu croit toujours au potentiel de l’endroit et de la synergie possible avec les activités du Parc du Mont-Saint-Mahieu, soit le ski en hiver et éventuellement le vélo de montagne en été.