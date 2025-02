Séries : les Albatros remportent le premier match 

La malchance semble vouloir s’acharner sur la boxeuse Leïla Beaudoin. L’athlète du Témiscouata, qui devait se battre le 14 mars en sous-carte du gala mettant en vedette Steven Butler et Erik Bazinyan, devra patienter quelques semaines de plus avant de remonter sur le ring. Eye of the Tiger a annoncé, le 26 février, que le gala était annulé en ...