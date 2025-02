Leïla Beaudoin forcée de patienter…encore

La malchance semble vouloir s’acharner sur la boxeuse Leïla Beaudoin. L’athlète du Témiscouata, qui devait se battre le 14 mars en sous-carte du gala mettant en vedette Steven Butler et Erik Bazinyan, devra patienter quelques semaines de plus avant de remonter sur le ring.

Eye of the Tiger a annoncé, le 26 février, que le gala était annulé en raison d’une blessure subie par Bazinyan à l’entrainement. Sans combat principal, l’événement prévu au Théâtre St-Denis de Montréal, ne peut avoir lieu et il doit être reporté.

La cogneuse de 28 ans, qui est au cœur d’un camp d’entrainement de plusieurs semaines, a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, soutenant qu’elle s’attendait à se battre «en avril». Aucun détail sur un gala futur n’a été fourni par le promoteur.

«Malgré une sous-carte de qualité, incluant notamment la défense du titre mondial de Mary Spencer, on se retrouvait dans une situation similaire à celle qu’on a vécue pour Beterbiev-Smith. C’est une décision crève-cœur, mais ça aurait été un manque de respect et de considération envers nos partisans d’aller de l’avant et de tenir le gala», a commenté le président d’EOTTM, Camille Estephan.

Leïla Beaudoin a subi plusieurs annulations de combat depuis le début de sa carrière. Il y a quelques mois à peine, son combat de novembre avait été refusé par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

L’athlète n’a pas combattu depuis le 17 aout 2024, date à laquelle elle avait décroché son premier titre en carrière.