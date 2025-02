Promesse d’un spectacle haut en couleur pour le Super Karting Rivière-du-Loup 

Un spectacle rehaussé, une sécurité accrue, une conscience environnementale et même une initiative à caractère humaine… l’équipe du Super Karting Rivière-du-Loup promet une expérience rehaussée pour le retour de son événement du 15 au 17 aout au cœur du centre-ville louperivois.

Six ans après un premier essai couronné de succès, les courses de karting feront à nouveau vibrer les amateurs de la région, à l’été 2025, grâce à un groupe de passionnés. L’événement accueillera la Coupe de ville du Québec, mais aussi la finale du nouveau championnat SAAS qui comptera aussi des épreuves à Trois-Rivières et Québec.

Seule course à être organisée en milieu urbain au Canada, le Super Karting de Rivière-du-Loup compte en mettre plein la vue aux amateurs de sports motorisés. Au-delà des épreuves de karting elles-mêmes, des courses de supermoto et de mini-motos feront d’ailleurs leur apparition au courant de la fin de semaine, assurant une valeur ajoutée au spectacle.

«C’est beaucoup plus qu’une course de karting, ce sera une fin de semaine spectaculaire», a résumé le président du comité organisateur, Roland Voyer. Ce dernier est accompagné dans l’aventure par Guillaume Leblond, Claude Morin, Francis Nadeau et Francis Cantin.

Le groupe compte aussi sur Bertrand Godin, une sommité québécoise dans le milieu de la course automobile, comme président d’honneur. Ce dernier s’est réjoui de cette opportunité, invitant la population à venir assister à un des «moments inoubliables» grâce à la présence de pilotes du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et même de l’Ouest canadien.

CIRCUIT RALLONGÉ

Les courses seront présentées au cœur de Rivière-du-Loup, en milieu urbain, dans un périmètre comprenant l’École secondaire de Rivière-du-Loup et une partie de la rue St-Pierre. Comparativement à 2019, la piste sera entièrement revisitée et elle comptera sur une toute nouvelle section de 250 mètres afin de garantir une expérience palpitante pour les pilotes, mais aussi des courses enlevantes pour les spectateurs.

«Les pilotes vont y enchainer un virage, une courte ligne droite et un changement d’élévation», a souligné Claude Morin, l’un des organisateurs. Ce sera une section très technique à l’intérieur d’une section ultra rapide. Ça va créer une occasion de resserrer le peloton et d’augmenter le spectacle.»

Selon l’organisation, le nouveau circuit va représenter un plus grand défi pour les pilotes – qui sont déjà nombreux à s’informer sur l’événement – et ainsi offrir une expérience rehaussée pour les gens présents. «Pour eux, ce sera plus immersif et sécuritaire», s’est réjoui M. Morin.

La sécurité est d’ailleurs au sommet des priorités des organisateurs qui n’ont pas ménagé les efforts afin de consolider cet aspect au cours des derniers mois. Basée sur les commentaires faits au lendemain de l’événement de 2019, l’équipe a tout mis en place afin d’assurer le bien-être des pilotes et des spectateurs. Trois niveaux de sécurité ont notamment été instaurés autour de la piste avec des blocs, des pneus et des zones de dégagement.

En nouveauté, l’organisation a aussi prévu l’installation d’écrans géants, ce qui permettra aux amateurs de tous les âges de suivre la course, peu importe où ils se retrouveront. Des animateurs chevronnés feront aussi partie de l’équipe, a-t-on assuré.

FAMILIAL, INCLUSIF, ÉCORESPONSABLE

Au-delà des courses et de la compétition, l'évènement se veut rassembleur et familial. Grâce à un accès tout à fait gratuit, les citoyens d’ici et d’ailleurs pourront visiter les puits, parler aux pilotes et voir les bolides de près. «Le but est vraiment de démocratiser le sport et de permettre à la relève de se dévoiler», a-t-on souligné.

Afin d’être le plus inclusif possible, un partenariat a aussi été conclu avec l’Association Multi-Défis de Rivière-du-Loup. Les membres auront l’occasion de vivre des tours de piste de l’intérieur, tout en ayant accès aux différentes installations. Une initiative qui a été accueillie avec joie et reconnaissance par l’organisme.

Mentionnons également que cette organisation de la Coupe super karting de villes de Rivière-du-Loup sera écoresponsable avec l'aménagement de zones de récupérations de déchets recyclables et de pneus. Différentes initiatives, dont la plantation d'arbres pour compenser les émanations de carbone, ont notamment été mises de l’avant.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Enfin, afin d’assurer la pérennité de l’événement en sol louperivois, le comité organisateur a lancé une campagne de sociofinancement. Les citoyens et entreprises régionales sont invités à acheter des blocs de sécurité qui seront construits au Témiscouata, par l’entreprise Ingeniex, grâce à des matériaux recyclés. En retour, ils recevront une visibilité unique et permettront à l’organisme à but non lucratif de poursuivre sa mission.

L’an dernier, le transport des blocs de sécurité en provenance de Montréal avait créé tout un casse-tête pour l’organisation, en plus d’engager des sommes importantes. Aujourd’hui, l’organisation souhaite avoir un actif pour l’avenir.

«Grâce au soutien de la population, le montant récolté sera investi dans la fabrication de blocs de sécurité, essentiels à la protection des pilotes et des spectateurs lors du championnat de karting», a soutenu l’organisation qui est aussi partenaire de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

Sur le plan touristique, il ne fait aucun doute que cet évènement est un beau cadeau. Les organisateurs prévoient accueillir près de 10 000 visiteurs pendant la fin de semaine de compétition. Les retombées économiques de cet événement, que l’on souhaite être une «signature» pour Rivière-du-Loup», sont aussi estimées à près de 2 M$.