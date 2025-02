Une bannière à l’effigie de Léopold Robichaud au Centre Premier Tech 

Léopold Robichaud fait maintenant partie des légendes du hockey louperivois. Le bâtisseur, bien connu dans le milieu sportif à Rivière-du-Loup, a vu une bannière à son nom être hissée dans les hauteurs du Centre Premier Tech, ce samedi 22 février, en marge d’une partie des 3L de Rivière-du-Loup.

La Ville de Rivière-du-Loup a ainsi rendu hommage à M. Robichaud dans le cadre d’une cérémonie à laquelle ont assisté sa conjointe, ses enfants et quelques dignitaires, dont le maire Mario Bastille. Plus de 1 340 partisans étaient aussi présents au sein de l’amphithéâtre.

Léopold Robichaud, qui a participé en 1967 à la fondation des Albatros, un club de hockey qui a évolué dans la ligue junior B du Bas-Saint-Laurent pendant plus de 10 ans, a d’ailleurs fait un clin d’œil à cette équipe en portant des macarons à son effigie.

Il s’est dit ému par cette reconnaissance qui s’ajoute à son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup en 2008.

«C’est incroyable, je n’aurais jamais pensé ça depuis le temps que je m’occupe du hockey, surtout auprès des jeunes», a-t-il déclaré, peu de temps après la mise au jeu officielle. «Pour moi, c’est trop», a-t-il ajouté avec beaucoup d’humilité. «Il me semble que d’autres l’auraient mérité. En tout cas, on va le prendre et je salue tous ceux qui l’auraient mérité à ma place.»

Sans jamais avoir lui-même porté un numéro, Léopold Robichaud a laissé une marque indélébile dans le milieu du hockey à Rivière-du-Loup. Dès les années 1960, il a participé à la mise en place de la première structure de hockey mineur, dans le tout nouveau Stade de la Cité des jeunes.

M. Robichaud a aussi présidé la section régionale de la Fédération québécoise de hockey sur glace de 1981 à 1983 et il s’est impliqué dans l’organisation du tournoi midget Desjardins pendant de nombreuses années.

La bannière en son nom a rejoint celles de Jean-Claude Lepage, Réjean Hamelin, Marc Roy, Pierre Francoeur, Paul-Yvan Bélanger et Mario Rouillard, tour à tour reconnus depuis 2019 parmi les légendes du hockey à Rivière-du-Loup.

DÉFAITE POUR LES 3L

Malgré un excellent début de match, les 3L de Rivière-du-Loup se sont inclinés contre le Bataillon de Saint-Hyacinthe, par la marque de 3 à 2 en prolongation, samedi soir. Après avoir marqué à deux reprises dès la première période, les 3L ont connu une baisse de régime qui a ouvert la porte à leurs adversaires.

Même si le gardien Étienne Montpetit a été brillant, réalisant plusieurs gros arrêts en deuxième période, les joueurs du Bataillon ont réussi à revenir dans le match pour finalement l’emporter en surtemps.

Mathieu Olivier et Alexandre Ranger ont été les deux marqueurs pour l’équipe louperivoise. Étienne Montpetit a repoussé 37 tirs.

Le dernier match local des 3L de Rivière-du-Loup aura lieu le 8 mars contre les Marquis de Jonquière.