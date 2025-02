Prêts pour les séries, les Albatros terminent la saison en beauté 

Les Albatros du Collège Notre-Dame n’auraient pu souhaiter meilleur scénario pour la fin de leur saison régulière 2024-2025. Les oiseaux sont demeurés invaincus, les 21 et 22 février, en s’offrant de solides victoires contre deux bonnes équipes de la ligue M18 AAA du Québec.

Les hommes de l’entraineur-chef Brendon Baribeau ont lancé le weekend en force en disposant des Gaulois de Saint-Hyacinthe par la marque 4 à 2, vendredi soir. Une victoire convaincante qu’ils ont célébrée devant plus de 500 partisans réunis au Centre Premier Tech.

Puis, samedi après-midi, les Albatros ont cette fois vaincu le Blizzard du Séminaire Saint-François au compte de 6 à 4. Un gain obtenu sur la route, au terme d’un match très offensif, qui est venu donner le ton au défi éliminatoire à venir.

Interrogés en marge du premier match, les joueurs des oiseaux étaient d’ailleurs déjà tournés vers les séries, convaincus qu’il était important de terminer la saison sur une bonne note. Ils abordent la «nouvelle saison» avec beaucoup de sérieux et de détermination.

«C’est sûr que l’objectif, c’était d’aller chercher le plus de victoires possibles avant la fin de la saison pour nous mettre en confiance […] En séries, on sait qu’il faudra se sacrifier et nous serons prêts à tout donner», a déclaré le gardien Noah Preston Moore.

«Il nous fallait ça pour sortir fort en séries», a renchérit Julien Nadeau, un défenseur de Saint-Louis-du-Ha! Ha!. «Les matchs vont être physiques et chaque présence sera importante. Je suis confiant que ça va bien aller.»

PRÊTS POUR LES SÉRIES

C’est donc avec beaucoup d’aplomb et un certain momemtum que les Albatros entameront les séries éliminatoires, ce mercredi 26 février, à 19 h 30, au Foyer des loisirs des Élites de Jonquière.

Au-delà des récents résultats, l’entraineur-chef Brendon Baribeau s’est réjoui de la façon dont ses protégés ont joué les derniers matchs. «Saint-Hyacinthe, c’est l’équipe qui a compté le plus de buts dans la ligue cette année, plus de 200. Mais aujourd’hui, on ne les a pas vus beaucoup dans notre zone», a-t-il fait remarquer.

«Je sais que notre structure, notre façon de jouer, peut être dérangeante pour plusieurs équipes. On se prépare pour les matchs importants depuis le jour 1 en instaurant de habitudes de travail. Quand on joue en unité de cinq, de façon physique et qu’on est tannants, il ne reste seulement qu’à la mettre dedans.»

Il estime que son équipe a appris à gagner des matchs serrés tout au long de la saison. Les joueurs ont aussi confirmé qu’ils pouvaient être dangereux dans le cadre du dernier Challenge CCM, une compétition où chaque match compte. Le groupe avait alors atteint le carré d’as.

«Les gars ont hâte [aux séries]. C’est le temps que ça se passe, nous sommes prêts», a lancé Baribeau.

Le pilote rappelle néanmoins que les Élites de Jonquières et les Albatros se ressemblent à plusieurs points de vue. La série pourrait rapidement se complexifier si le premier match ne se déroule pas comme souhaité. C’est pourquoi rien ne sera laissé au hasard mercredi, a-t-il promis.