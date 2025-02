Tournoi Pistolo : deux équipes célèbrent à la maison 

Le traditionnel Tournoi Pistolo de Trois-Pistoles a couronné deux équipes locales, au plus grand plaisir des parents et de l’organisation, le 23 février, lors de la première fin de semaine de l’événement. Les deux formations M15 A et M15 B du 33 des Basques ont remporté les grands honneurs de la compétition dans leur catégorie respective.

Devant de belles foules réunies à l’Aréna Bertrand-Lepage, les joueurs du M15 A ont vaincu les représentants du Bleu et Or de Rivière-du-Loup par la marque de 2 à 1 lors du match ultime, tandis que leurs amis du M15 B ont joué le même tour à leurs adversaires du Fleur de Lys Desjardins en s’imposant 3 à 0.

L’équipe M15 A est composée de : Maverick Côté, Anthony Ouellet, Théo Deschenes, Justin Michaud, Olivier Ouellet, Agathe Levesque, Christopher Macdonald April, Éloi Drapeau, Alexandre Bourget, Jacob Castonguay et Maxence Gauvin. Les entraineurs sont Patrick Drapeau (chef), Sylvain Michaud, Mathieu Deschenes, Yanick Bourget et Sébastien April.

La formation M15 compte sur : Anthony Lagacé, Antoine Turcotte, Hugo Bélanger, Zavier Marcotte, Mika Marcotte, Kelly-Ann Ouellet, Justine Gagnon, Emeric Malenfant, Nolan Ouellet, Ludovik Levesque et Warren Levesque. Ils sont encadrés par Harold Pelletier (entraineur-chef), Dany Ouellet, Bruno Levesque, Clermont Turcotte et Jérôme Bélanger.

Notons également que l’équipe 33 des Basques M11 A s’est inclinée en finale après un beau parcours, signe que les équipes locales ont brillé tout au long du weekend.

Le tournoi Pistolo se poursuivra la fin de semaine prochaine, du 28 février au 2 mars. Les catégories M9, M13 et M18 seront à l’honneur.