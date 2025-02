Gabriel Anctil bat un record des Albatros

Gabriel Anctil a profité de la belle fin de saison des Albatros du Collège Notre-Dame pour inscrire son nom dans le livre des records de l’organisation, les 21 et 22 février. Avec une récolte de 44 points en 39 matchs, l’athlète d’à peine 17 ans a battu le record du plus grand nombre de points en une seule saison pour un défenseur.

Anctil a ainsi surpassé la marque précédente de 41 points établie par Jérémy Ouellet-Beaudry lors de la saison 2010-2011. Voilà donc près de 15 ans qu’un arrière des oiseaux n’avait pas eu un impact offensif aussi important au sein des Albatros. Un fait d’armes qui est certainement à souligner.

Le jeune homme, un espoir des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ, avait égalisé le record grâce à une récolte d’un but et d’une passe dans une victoire convaincante de 4 à 2 des Albatros contre les Gaulois de Saint-Hyacinthe, le 21 février, au Centre Premier Tech.

Il a finalement battu la marque, le lendemain, grâce à un but et deux mentions d’aide dans un gain important de 6 à 4 contre le Blizzard du Séminaire St-François. Il s’agissait du tout dernier match de la saison régulière et il n’a pas manqué sa chance : il a été élu première étoile de la rencontre.

«C’est vraiment spécial», a confié le natif de Saint-Anaclet-de-Lessard, près de Rimouski, après la première rencontre à domicile. À sa sortie de la patinoire, plusieurs coéquipiers l’ont attendu pour le féliciter et lui faire l’accolade. Leur joie était palpable.

«On m’a parlé du record dans les dernières semaines. J’ai essayé de ne pas trop y penser, mais c’est vrai que c’était toujours dans le coin de ma tête, surtout aujourd’hui», a-t-il raconté. «Quand je suis arrivé sur la glace, je me suis dit que je voulais m’amuser et faire ce que je fais de mieux depuis que je suis jeune. Le reste allait suivre», a-t-il ajouté, reconnaissant pour le soutien de ses coéquipiers et de ses entraineurs.

UNE TOUCHE OFFENSIVE SPÉCIALE

Chose certaine, cette réussite permet à l’athlète de 6’2’’ et 203 livres de marquer une excellente saison d’un point d’exclamation au sein de la Ligue de développement du hockey M18 AAA. Gabriel Anctil a terminé au sommet des défenseurs du circuit pour le nombre de points. Il a également été le meilleur pointeur chez les Albatros, lui qui a participé au tiers des buts de son équipe.

«Je ne m’attendais pas à avoir une saison comme celle-là, mais j’ai travaillé fort et j’ai gagné beaucoup de confiance de match en match. Je suis vraiment content», a-t-il souligné.

De son côté, l’entraineur-chef Brendon Baribeau s’est dit heureux pour son grand défenseur après la victoire locale. «[Gabriel] est un compétiteur. Il veut gagner et il est capable d’élever son jeu d’un cran quand ça compte. Ce soir, il a été très bon, l’un des joueurs les plus dominants sur la glace», a-t-il analysé.

«C’est un des rares joueurs que j’ai vus, dans mes cinq dernières années ici, à posséder cette habilité-là de changer le cours d’un match. Il est dans les plans de match de toutes les équipes, mais il trouve quand même une façon de faire une différence. Ça prouve son sens du hockey et son talent», a-t-il ajouté.

Selon le pilote, le jeune homme a connu une belle progression comme personne et comme joueur de hockey cette saison. Il représente un bel espoir pour le niveau suivant, s’il continue à mettre les efforts nécessaires. «Il ne doit pas oublier qu’il est un défenseur. Il faut qu’il défende et qu’il joue de la bonne façon pour créer son offensive. Il le sait et il en est capable. Ça fait partie de son apprentissage pour le prochain niveau», a-t-il dit.

Notons par ailleurs que le défenseur Loïc Gallant a lui aussi atteint une marque de mention, les 21 et 22 février. En récoltant un but et une mention d’aide, pour un total de 30 points en saison régulière, l’arrière est entré dans le top 5 des meilleurs défenseurs de l’histoire de l’organisation pour les points en une saison.