Raphaëlle Tremblay vole le spectacle à Montréal

La nageuse louperivoise Raphaëlle Tremblay a récolté les honneurs dans le cadre du plus récent championnat provincial universitaire du RSEQ. L’athlète a non seulement terminé la compétition avec six médailles, dont trois d’or, elle a également été consacrée athlète féminine de l’année et recrue de l’année au sein du circuit universitaire québécois (natation).

Tremblay, 20 ans, a survolé la compétition lors du rendez-vous provincial de Montréal, comme elle l’a fait d’ailleurs tout au long de la saison dans les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval.

La nageuse a commencé sa récolte dorée en remportant le 400m 4 nages en 4:46,95, soit 9 secondes plus rapide que sa plus proche rivale de McGill. À peine reposée, elle a ensuite récidivé au 200m libre en l’emportant par plus de deux secondes, la seule avec un chrono standard U SPORTS. Elle a notamment survolé le premier 100m en 59,91 secondes pour filer vers la victoire.

Tremblay a complété son tour du chapeau au 200m 4 nages en triomphant haut la main en 2:16,88, réussissant du même coup un troisième standard U SPORTS en trois victoires.

Ses trois autres médailles, trois fois en argent, sont venues au 400m style libre (à seulement 24 centièmes d’une autre médaille d’or) et lors des relais 4x100m libre et 4x200m libre.

L’éclosion de Raphaëlle Tremblay, un produit des Loups-Marins de Rivière-du-Loup, est l’une des plus belles histoires de la saison en natation universitaire. Elle compte maintenant 15 médailles individuelles, dont 9 d’or, en cinq compétitions. Il s’agit d’un sommet au sein du programme de natation du Rouge et Or.

Raphaëlle Tremblay tentera maintenant de poursuivre sur sa lancée dans le cadre du Championnat U SPORTS qui aura lieu du 6 au 8 mars à Toronto.