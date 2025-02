Junior AA : place aux Mariniers de Rivière-du-Loup 

Le club de baseball senior CIEL-FM et le baseball mineur de Rivière-du-Loup unissent leurs forces et annoncent, non sans fierté, l’arrivée d’une nouvelle équipe junior AA à Rivière-du-Loup pour saison 2025.

La formation évoluera dans la Ligue de baseball junior AA de Québec qui compte déjà des franchises dans la région du Bas-Saint-Laurent à Saint-Pascal, à Trois-Pistoles et à Rimouski.

Il est déjà décidé que l’équipe portera le nom des Mariniers, mais les dirigeants sont actuellement à la recherche d’un partenaire majeur comme commanditaire.

De plus, les inscriptions sont lancées dès le mardi 18 février, au même moment que la période prévue pour toutes les catégories du baseball mineur à Rivière-du-Loup.

La venue d’une équipe est rendue possible grâce au travail effectué par le conseil d’administration du baseball mineur et par toute l’équipe du programme Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup dirigée par Vincent Michaud, ces dernières années.

«Il est très important de faire le pont entre le midget et le senior. Nous perdions beaucoup de joueurs qui, après plusieurs années au niveau mineur, abandonnaient le baseball s’ils ne pouvaient jouer à 18 ans avec le senior. Nous avons besoin de cette relève», souligne Louis Deschênes de l’organisation du CIEL-FM.

«Nous sommes très heureux d’ajouter une catégorie cette année et c’est la même chose pour le président régional pour Baseball Québec, Luc Jobin», ajoute le président de baseball mineur Rivière-du-Loup, Marc Michaud.

D’autres informations vous seront divulguées dans les prochaines semaines concernant les Mariniers junior AA de Rivière-du-Loup.