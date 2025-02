Les joueurs du 33 des Basques sont champions à Matane 

Le Salon de quilles des Basques organise le Tournoi trio PMT Roy, les 22 et 23 février prochain. Cette compétition de haut calibre est ouverte à tous les joueurs ayant une moyenne minimale de 150. Les parties seront disputées entre 10 h et 19 h 30, le samedi, et entre 10 h et 16 h, le lendemain. Les équipes de trois joueurs joueront cinq ...