Raphaëlle Tremblay étincelante en rouge et or

La nageuse Raphaëlle Tremblay a peut-être quitté Rivière-du-Loup pour Québec afin de poursuivre son parcours scolaire et sportif, mais elle n’a vraisemblablement pas perdu ses bonnes habitudes en cours de route. Non seulement est-elle toujours aussi rigoureuse dans ses études et ses entrainements, elle demeure l’une des favorites quand il est temps de performer.

L’athlète de 20 ans, recrue au sein de l’équipe de natation de l’Université Laval, impressionne à sa première saison dans le circuit universitaire. Après quatre compétitions, elle compte 11 médailles individuelles, dont 6 d’or. Il s’agit d’un sommet au sein du Rouge et Or.

Raphaëlle Tremblay est peut-être ainsi dans de nouvelles couleurs, et un tout nouvel environnement, mais elle n’a pas ralenti dans la piscine. Elle ne s’est pas non plus éloignée du podium très longtemps, ayant fait sa marque à sa première occasion en octobre.

«Ça va super bien, je suis très contente», a-t-elle partagé, la semaine dernière.

Au moment de l’appel, l’athlète venait de conclure sa quatrième coupe universitaire. Un rendez-vous, tenu à Trois-Rivières, qu’elle a complété avec une impressionnante récolte de trois médailles d’or et deux standards U SPORTS, notamment aux épreuves individuelles du 200m libre (2:02.61) et du 400m quatre nages (4:51.44).

Des résultats qui ne sont pas le fruit du hasard, mais bien du travail effectué au cours des derniers mois. Sa dernière compétition remontait d’ailleurs au mois de novembre, à Ottawa. Elle avait aussi brillé avec une récolte de trois médailles, dont l’or au 200m quatre nages, sa deuxième de la saison.

«La plus récente compétition est celle où j’étais à mon meilleur, où je me suis senti vraiment en forme», a-t-elle confié. Je crois que le travail des dernières semaines a payé. Ça m’a vraiment mis en confiance pour la suite.»

Comble de bonheur, la nageuse de 20 ans seulement a même réussi un record personnel au 400m quatre nages, lors de cette compétition. Un petit bonus qui a été accueilli avec fierté à l’approche de compétitions importantes, dont le championnat universitaire canadien.

«Je ne nageais pas souvent cette distance avant, mais c’est quand même super bien de faire un record en cours de saison, surtout que je n’étais pas super reposée», a-t-elle admis avec beaucoup d’humilité. «Je sens aussi que je peux toujours m’améliorer et réussir de nouveaux temps dans toutes mes épreuves, surtout le quatre nages.»

ADAPTATION ET DÉPASSEMENT

Évidemment, il va sans dire que la carrière universitaire de Raphaëlle Tremblay est jeune, mais elle se dit fière chemin parcouru depuis octobre. Si les résultats tendent à illustrer une adaptation sans faille à sa nouvelle réalité, l’athlète ne cache pas que la vie universitaire et son nouvel environnement lui ont demandé certains ajustements.

Avec des études en droit, un nouveau rythme de vie, un entraineur à découvrir et des attentes personnelles à atteindre…difficile de lui en tenir rigueur. D’ailleurs, même les compétitions sont différentes, a-t-elle observé.

«Dans les compétitions civiles, il y a beaucoup plus d’athlètes, alors les temps de repos entre les courses sont plus longues. À Trois-Rivières, je n’ai eu que 25-30 minutes entre mes deux courses individuelles. C’est très différent, tout est plus condensé», a-t-elle expliqué. «C’est donc à moi de bien gérer mon énergie pour mes courses.»

À l’université, la natation prend aussi des allures de sport d’équipe, a-t-elle rapidement constaté. Les courses individuelles permettent d’amasser des points pour le classement RSEQ. Actuellement, le Rouge et Or féminin se classe au 4e rang. «Ça change la donne. Les temps sont importants, mais ce sont les positions qui comptent. Il y a un aspect très compétitif [avec les autres équipes], mais ça reste dans le plaisir.»

Les sports élites étant ce qu’ils sont, l’important, dit-elle, demeure de gagner. Étant l’une des plus jeunes athlètes du programme, elle sait aussi qu’elle a du temps pour poursuivre sa progression. «Actuellement, j’ai l’impression d’avoir trouvé une formule qui fonctionne. Ça va vraiment bien, autant dans mes entrainements qu’à l’école», s’est-elle réjoui.

BEAUCOUP D’ATTENTION

Chose certaine, les résultats de Raphaëlle Tremblay ne passent pas inaperçus à l’Université Laval. La nageuse a été élue «athlète de la semaine» à deux reprises au sein du Rouge et Or et à une reprise au sein du RSEQ. Elle a aussi été élue athlète du mois en octobre pour le Rouge et Or, preuve qu’elle a brillé de plein feu depuis son arrivée.

Ses performances sont aussi régulièrement partagées sur les réseaux sociaux de l’organisation. Récemment, le Rouge et Or titrait d’ailleurs que Raphaëlle Tremblay continuait «d’écrire le livre d’histoire» du programme. Une visibilité avec laquelle elle a appris à conjuguer «Il y a un bel esprit d’équipe à travers tous les athlètes du Rouge et Or. Ils me félicitent, alors c’est certain que ça ajoute à la confiance», a partagé celle qui trace sa voie vers une nomination parmi les recrues de l’année au sein du Rouge et Or.

Les coupes universitaires étant maintenant derrière elle, Raphaëlle Tremblay dirige maintenant son attention vers le championnat RSEQ (du 14 au 16 février) et le championnat canadien USPORT (6 au 8 mars).

Une fois sa saison première saison universitaire terminée, l’athlète concentrera ses efforts vers les essais canadiens pour les championnats du monde. Certainement, l’un des rendez-vous les plus importants de son année.