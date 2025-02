Zachary Émond s’envole pour la Slovaquie

Les 3L de Rivière-du-Loup n’avaient qu’une seule partie à l’horaire au cours de la fin de semaine, mais elle était spéciale à plusieurs points de vue : le traditionnel Match en Rose fêtait ses 10 ans. Joueurs et partisans se sont ainsi réunis pour la bonne cause et ils ont fait de cette soirée une belle réussite. Sur la glace, les membres des 3L ...