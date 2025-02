Place au Tournoi inter-provincial senior de ballon sur glace du Témiscouata

Du vendredi 14 février au dimanche 16 février, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata sera l’hôte du Tournoi inter-provincial. Ainsi, 34 équipes et près de 300 joueurs batailleront dans les 6 catégories senior à l’affiche. D’ailleurs, des formations de 4 provinces seront présentes : le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Ontario.

Le tournoi débutera le vendredi 14 février à 19 h 15 à l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac alors que l’équipe locale T-Miss M16 affrontera les Panthères de St-Cyprien dans la catégorie Femme participation.

En plus des parties présentées toute la soirée de vendredi à Témiscouata-sur-le-Lac, il y aura également 2 joutes après la rencontre des Prédateurs vendredi soir à Dégelis. Les matchs se poursuivront le samedi à Témiscouata-sur-le-Lac et à Dégelis. Toutes les parties du dimanche auront lieu à Témiscouata-sur-le-Lac dont les finales qui débuteront à partir de 13h00. Les spectateurs pourront assister gratuitement à tous les matchs du tournoi.

Résultats tournoi mineur de L’Assomption

Le BSG mineur revient justement d’un autre tournoi soit celui de L’Assomption où 7 catégories mineures impliquant des finales étaient à l’affiche. L’organisation a récolté 7 médailles d’or alors que plusieurs matchs ont été chaudement disputés : M10 (10 ans et moins), M12 masculin, M14 féminin, M14 masculin, M16 masculin, M19 féminin élite et M19 masculin élite.

Les résultats de ce tournoi sont très satisfaisants, mais il reste fort à faire. «À la suite des résultats dans ce tournoi mineur de L’Assomption, nos équipes féminines et masculines M16 et M19 auront de nombreux défis à relever en affrontant des équipes beaucoup plus aguerries, et ce, devant leurs partisans», ont souligné les membres du CA du Ballon sur glace mineur du Témiscouata.