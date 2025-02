Match en Rose : une soirée parfaite pour les 3L 

Les 3L de Rivière-du-Loup n’avaient qu’une seule partie à l’horaire au cours de la fin de semaine, mais elle était spéciale à plusieurs points de vue : le traditionnel Match en Rose fêtait ses 10 ans. Joueurs et partisans se sont ainsi réunis pour la bonne cause et ils ont fait de cette soirée une belle réussite.

Sur la glace, les membres des 3L de Rivière-du-Loup ont contribué au spectacle avec une belle victoire de 5 à 3 contre le National de Québec. Dans les gradins, plus de 1 928 spectateurs se sont réunis afin d’encourager leur équipe et la lutte contre le cancer du sein. Plus de 30 000 $ ont été amassés.

Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant par l’organisation louperivoise et différents partenaires afin d’amasser des dons. Cette année, le tiers du montant récolté sera d’ailleurs remis localement à la Fondation Annette Cimon-Lebel qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer depuis 1995 à travers différents services. Le reste du montant sera offert, tel que le veut la tradition, à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Afin de marquer l’anniversaire de cet événement synonyme d’espoir, les 3L ont souhaité souligner l’apport de chacune des présidentes d’honneur qui se sont succédé comme ambassadrices au fil des ans, soit Renée Ouellet, Dany Ross, Mylène Beauregard, Nancy Dumont, Isabelle Jean, Nancy Bastien et Marie-France Roussel. La mémoire de Denyse Ouellet, deuxième présidente d’honneur, a également été saluée.

Grâce à sa 10e édition, le Match en Rose a jusqu’ici permis d’amasser plus de 100 000 $ pour soutenir la lutte contre le cancer du sein au Québec. Une «somme importante» prouvant le succès de cette initiative, lancée il y a plus de dix déjà, qui est une première dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

LES 3L DOMINANTS

Sans doute inspirés par le moment, les joueurs des 3L ont connu un fort match contre le National de Québec, le 7 février, au Centre Premier Tech. Si la partie a été chaudement disputée, les deux équipes s’échangeant des buts au cours des quarante premières minutes de jeu, la troupe de l’entraineur-chef Éric Haley a été dominante au chapitre des lancers (39-25) et elle a trouvé le moyen de célébrer la victoire.

Olivier Desjardins est celui qui a ouvert la marque en première période. Jason Imbeault, Jason Lavallée et Kasey Kulczycki (2 fois, dont un filet désert) ont été les autres marqueurs. Devant le filet, Étienne Montpetit a ajouté une victoire à sa fiche grâce à une performance de 22 arrêts.

Le groupe actuel des 3L de Rivière-du-Loup a remporté le Match en Rose au cours des deux dernières années, permettant du même coup la récolte de plus de 30 000 $.