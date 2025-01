Un engouement «impressionnant» pour Ronaldinho à Québec 

En étant membre du Rouge et Or de l’Université Laval, la joueuse de soccer louperivoise Adèle Boudreau s’est retrouvée au cœur des célébrations entourant la venue de Ronaldinho, la légende du soccer brésilien, à Québec, le 19 janvier. L’athlète s’est dite impressionnée par l’engouement monstre créé par la venue de l’ancienne gloire du FC Barcelone.

Plus de 3 000 personnes se sont entassées dans le stade Alphonse-Desjardins du Rouge et Or pour cette occasion spéciale. Plusieurs jeunes amateurs de soccer de la région, accompagnés de leurs parents, se sont déplacés. L’ambiance était survoltée.

La grande vedette brésilienne, récipiendaire du Ballon d’Or en 2005, s’est présentée devant la foule sous les applaudissements et les cris. Dix ans après sa retraite professionnelle, force est de constater que l’athlète n’a pas perdu de son charisme et de son magnétisme.

«C’était vraiment impressionnant», a souligné Adèle Boudreau dans les derniers jours. «C’est un athlète qui est plus de ma génération, mais on voit qu’il est encore très populaire auprès des plus jeunes. C’était vraiment beau de voir leur sourire et leur enthousiasme.»

Si elle était bien aux faits des jeux spectaculaires et des «dribbles» légendaires du champion du monde de 2002, la défenseure de 23 ans a confié qu’elle n’a jamais suivi la carrière de Ronahldino avec beaucoup d’attention lorsqu’elle était plus jeune. Ce fait d’armes revient davantage à son frère ainé Ludovic, un autre passionné du ballon rond, a-t-elle précisé en riant.

«Quand je lui ai dit qu’on allait avoir la chance de le rencontrer, il était vraiment excité, quasiment jaloux», a-t-elle raconté. «Les entraineurs et notre préparateur physique étaient eux aussi très fébriles. C’était beau à voir.»

Aussi brève a-t-elle été, la visite de l’ancien milieu offensif aura permis à plusieurs jeunes joueurs, membres de clubs de soccer de la région, d’avoir une photo avec la star d’aujourd’hui 44 ans. Ce rendez-vous aura du même coup inspiré la relève du sport dans la Capitale-Nationale. «Voir un joueur professionnel, ça [leur] permet aussi de rêver, de croire que tout est possible. C’était un bel événement», a-t-elle soutenu.

Avant son entrée dans l’amphithéâtre, les membres des équipes féminines et masculines du Rouge et Or ont été appelés à jouer un match de futsal amical devant la foule d’amateurs présents. Ils ont ensuite eu l’opportunité de serrer la main de la vedette internationale.

Ronaldinho était en tournée mondiale pour faire la promotion de son programme de futsal. Une annonce pour une nouvelle académie devrait d’ailleurs être effectuée dans les mois à venir. La veille, il avait participé à une conférence devant près de 600 jeunes et gens d'affaires, au Toyota de Sainte-Foy. Il n’avait pas manqué d’impressionner par sa maitrise du français.

UNE NOUVELLE SAISON

Sur une note plus personnelle, Adèle Boudreau est enthousiaste à l’idée de lancer sa saison d’hiver avec l’équipe du Rouge et Or. Après une belle saison d’automne, laquelle s’est conclue avec un championnat provincial et une deuxième place au championnat canadien, la formation de l’Université Laval est prête à reprendre le travail.

«Ce sera un peu moins intense que la saison d’automne, parce qu’il n’y a qu’un match par fin de semaine, mais ce sera une belle opportunité de se préparer pour la prochaine saison extérieure», a partagé l’athlète.

«Les matchs sont joués dans les stades et plusieurs équipes y participent, dont celles de l’Université de Montréal, l’Université de Sherbrooke et l’Université McGill.»

Adèle Boudreau s’est jointe au Rouge et Or de l’Université Laval après quatre saisons passées dans l’uniforme du Vert et Or de Sherbrooke. Elle étudie à la maitrise en études internationales. L’an prochain, elle en sera à sa dernière année d’éligibilité dans le réseau universitaire.