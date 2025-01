Les Pumas BB du Fleuve-et-des-Lacs conservent leur titre à Rivière-du-Loup 

Pour une 2e année consécutive, les Pumas du Fleuve-et-des-Lacs ont remporté la finale BB du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork qui a eu lieu du 23 au 26 janvier sur les glaces du Centre Premier Tech, du Stade de la Cité des Jeunes et de l’aréna de St-Pascal.

L’équipe du Témiscouata a réussi à récidiver en remportant la finale de sa catégorie, grâce à une victoire de 3 à 0 contre le Champlain de Québec. Les trois buts des Pumas, gracieuseté de Théo Caron, Zack Couture et Justin Rioux, ont tous été marqués lors de la première période.

Pour un deuxième tournoi consécutif, le gardien de but Étienne Gagné a également réussi le jeu blanc en finale. Un très bel exploit.

L’équipe championne est composée d’Étienne Gagné, Tahlya Robert, Justin Ouellet, Hubert Caron, Zack Couture, Charles-Olivier Jean, Mathis Rioux, Ély Belisle, Loïk Thériault, Justin Rioux, Liam Bérubé, Hugo Bélanger, Mathéo Sergerie, Théo Caron et Thomas Chassé.

Les entraineurs sont Zachary Dion (chef), Jérôme Thériault, Éric Dion et Maxime Émond (gardiens).

Soulignons que les Pumas du Fleuve-et-des-Lacs M13 BB forment l’une des meilleures équipes de leur groupe d’âge au Québec. Le groupe a remporté, à Rivière-du-Loup, son troisième tournoi de la saison.

ORGANISATION RAVIE

La 52e édition du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork de Rivière-du-Loup a une fois de plus été couronnée de succès, grâce à la participation de 40 équipes provenant de différentes régions du Québec et du Nouveau-Brunswick. En tout, 77 rencontres ont été disputées pendant les 4 jours de l’événement.

L’organisation s’est réjouie de constater que les rues de la ville étaient bondées, tout comme plusieurs hôtels et commerces. Au total, plus de 900 joueurs et entraineurs ont envahi la ville durant la compétition.

Le tournoi M13 a mis fin aux tournois organisés par Hockey RDL pour la saison 2024-2025. Quelques 106 équipes ont participé à l’un ou l’autre des compétitions, apportant près de 10 000 visiteurs et des retombées économiques estimées à plus de 1,2 million de dollars.