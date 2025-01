Les 3L mettent la main sur le gardien Olivier Roy 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont profité de la date limite des transactions, dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), pour faire l’acquisition d’un ancien porte-couleurs des Albatros du Collège Notre-Dame, le gardien Olivier Roy. L’athlète viendra s’ajouter à la liste de protection de l’équipe. Le cerbère a été acquis du Bataillon de Saint-Hyacinthe, le 21 janvier.

Selon l’organisation, il s’agit de la finalisation d’une transaction antérieure réalisée le 6 septembre 2024. Celle-ci avait envoyé Maxim Trépanier et Olivier Desjardins à Saint-Hyacinthe contre Charles-Antoine Giguère (échangé depuis), des choix en 2025 et 2026 et…des considérations futures.

Olivier Roy, originaire de Causapscal, poursuit une carrière professionnelle depuis 2011-2012. Après avoir terminé son stage junior, lequel lui a permis de faire sa place sur Équipe Canada junior, il a évolué dans la LAH et la ECHL, de même qu’en Slovénie, en Autriche, en Allemagne et en Hongrie. L’ancien choix de 5e ronde des Oilers d’Edmonton évolue cette saison en Italie.

«Nous sommes heureux de l'ajout d'Olivier Roy à notre liste. C'est un produit qui a passé par les Albatros et qui a les outils pour être un gardien de premier plan dans la ligue. Son arrivée dans la LNAH se fera plus tôt que tard et il est intéressé à porter l'uniforme des 3L dans un avenir rapproché», a mentionné le directeur général Fabrice Dubé.

AUTRE TRANSACTION

Dans une autre transaction, Rivière-du-Loup a échangé les droits sur le défenseur Marc-Antoine Pépin et un choix de 5e ronde en 2025 au National de Québec contre le défenseur de 22 ans Samuel Tétreault et des considérations futures.

«L'ajout de Samuel Tétreault amène également de la profondeur en défensive. Il est encore jeune et démontre une belle progression», a souligné le DG.

«Pour le reste, nos grosses acquisitions étaient déjà faites avec l'ajout de Jeremy Martin et Pascal Laberge. L'ajout de Thomas Belgarde, en début de saison, en était une importante également. Nous sommes confiants avec le groupe en place. Les gars ont confiance en eux et désiraient continuer avec le groupe que nous formons.»