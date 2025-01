Une quarantaine d’équipes présentes au Tournoi Piloup Neige M13

Le dernier tournoi de hockey mineur de la saison 2024-2025, la 52e édition du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork, se déroulera au cours des prochains jours à Rivière-du-Loup. Plus de 900 jeunes hockeyeurs et entraineurs débarqueront en sol louperivois pour l’occasion.

Au total, l’événement accueillera 40 équipes en provenance de différentes régions du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ils se disputeront les honneurs de la compétition qui se tiendra sur les deux glaces du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup et de l’aréna de St-Pascal, du 23 au 26 janvier 2025.

Le Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork de Rivière-du-Loup offrira à nouveau aux joueurs la possibilité de remporter la prestigieuse «Coupe Piloup Neige». Grâce à la collaboration de Lepage Millwork de Rivière-du-Loup, l'organisation du tournoi permettra ainsi aux équipes gagnantes des calibres AA, BB, B et A de faire un tour d'honneur sur la glace du Centre Premier Tech ou du Stade de la Cité des Jeunes en portant bien haut la coupe.

Le Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork de Rivière-du-Loup remettra également aux équipes gagnantes une bannière soulignant leur succès. Une médaille, au design du logo du tournoi, sera également remise à chaque hockeyeur et membres de l'équipe d'encadrement des équipes championnes et finalistes.

Il est aussi important de souligner que Dénis Albert, propriétaire des Restaurants

McDonald’s de Rivière-du-Loup a accepté de remettre quelque 130 chèques-cadeaux d’une somme de 15 $ aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres qui seront présentées lors des quatre jours de cet événement annuel.

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Dans le cadre de cette 52e édition, l’organisation du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork de Rivière-du-Loup a décidé d’honorer une personnalité très reconnue dans la région, soit Yves Gagnon. Propriétaire du Pub O’Fardadet depuis 24 ans et de l’Auberge du Pub depuis un an et demi, l’homme d’affaires s’est dit «vraiment honoré d’être [le] président d’honneur de la 52e édition du Tournoi Piloup Neige».

Yves Gagnon est une personnalité grandement impliquée dans différentes activités, dont le tournoi de golf de la Fondation de la Maison des soins palliatifs et celui des Albatros du Collège Notre-Dame.

Au niveau du hockey, il a débuté sa carrière avec les 3L de Rivière-du-Loup. «Quelques années plus tard, j’ai eu la chance de faire un essai avec le club-école des Canadiens de Montréal dans la Ligue américaine», a-t-il précisé. Puis, il a poursuivi ses années dans le sénior dans les différentes ligues du Bas-St-Laurent, dont le Frontenac avec qui il a remporté le championnat en 2000-2001.

«Par la suite, je me suis beaucoup impliqué dans les débuts des Albatros qui faisaient leur entrée dans la ligue midget AAA. Je suis également le président du Tournoi du Père Hamelin depuis plusieurs années et je continue à m’impliquer dans les différentes ligues et tournois de la région», a-t-il poursuivi.

Ce dernier termine en relatant qu’il a «bien à cœur le développement des jeunes qui est une belle source de motivation pour eux de pouvoir faire du sport».



Coupe Pierre Leclerc

Hockey Rivière-du-Loup a profité de la 52e édition du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork pour remettre sa traditionnelle Coupe Pierre Leclerc à un de ses anciens bénévoles, Yves Thériault.

C’est en 2015 que Hockey Rivière-du-Loup a décidé de créer la Coupe Pierre Leclerc. Cette prestigieuse considération est décernée annuellement à un bénévole ou un partenaire ayant fait sa marque au sein de l’organisation du hockey mineur louperivois par son implication auprès de nos jeunes hockeyeurs, que ce soit dans les divers comités ou directement au niveau des équipes ou qui permet de faire la promotion de notre sport national auprès de la population.

Yves Thériault a été président du Tournoi Pee-Wee Neige de Rivière-du-Loup pour les années 1979 et 1980. C’est pendant sa présidence que fut enregistrée notamment, la chanson thème du tournoi pee-wee de l’époque par le Chœur St-Louis sur une musique de Adrien Girard.

Entrée gratuite

Comme par les années antérieures, les spectateurs qui assisteront à la 52e édition du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork seront admis gratuitement. Hockey Rivière-du-Loup souhaite ainsi inciter la population et les amateurs de hockey à venir encourager massivement les jeunes joueurs et leur démontrer notre appui face à la résilience dont ils ont dû faire preuve au cours des derniers mois.

Enfin, tout comme par les années antérieures, les profits générés par l’événement seront remis à Hockey Rivière-du-Loup afin d’en faire bénéficier les jeunes hockeyeurs de notre milieu. D’autre part, nul doute que cet événement sera fort apprécié des entreprises régionales puisqu’il laissera dans son sillage des retombées économiques estimées à plus de 400 000 $, pour un total d’environ 1,2 million de dollars pour les 3 tournois. Voilà une formule gagnante sur tous les plans.