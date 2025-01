Judo : André Pelletier obtient le grade d’arbitre international

Le judoka du Club Judo-Tani de Rivière-du-Loup, André Pelletier, s’est récemment vu attribuer le plus haut grade d’arbitrage dans son sport, soit l’international. L’athlète a réussi son évaluation avec succès, le 22 novembre 2024, à l’Open de Dakar, au Sénégal.

Dans sa langue seconde, il était notamment évalué à l’écrit et à l’oral. «Ça a été une belle épreuve», a exprimé André Pelletier. «C’étaient souvent des questions pièges sur les règlements qu’on applique au Judo.»

Grâce à cette certification, André Pelletier pourra désormais arbitrer partout à travers le monde. «Comme premier but, ce serait arbitrer un petit championnat du monde ou un tournoi de Paris peut-être, mais c’est quand même loin. Je viens juste de le passer, donc on va se donner du temps un petit peu», a-t-il confié.

André Pelletier s’est dit très fier de cet accomplissement. «On est cinq environ au Québec à avoir [le grade d’arbitre international]. Au Canada, on doit être une quinzaine environ. Et dans le Bas-Saint-Laurent, [on est deux]», a mentionné l’athlète de 44 ans.

Ce dernier arbitre depuis plusieurs années au Judo. «J’ai commencé à 15 ans. Là-dessus, j’ai peut-être arrêté un an pour un problème de genou. Sinon, j’ai tout le temps arbitré, chaque année, le plus de compétitions que je pouvais faire, autant des championnats canadiens. J’ai arbitré aussi, une fois, en Argentine, un peu partout aussi au Canada, aux États-Unis, Buffalo, Philadelphie», a raconté André Pelletier.