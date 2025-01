Un attaquant talentueux se joint aux 3L 

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé avoir ajouté un élément important à sa formation pour le reste de la saison 2024-2025, le 14 janvier. L’équipe comptera sur Pascal Laberge, un attaquant talentueux qui a été un choix de 2e ronde des Flyers de Philadelphie en 2016.

L’athlète de 26 ans, un attaquant de 6’1 et 190 livres, arrive ainsi en sol louperivois après une expérience de plusieurs saisons dans les rangs professionnels. Dans les dernières années, il a évolué dans la Ligue américaine de hockey (20 points en 55 parties), dans la ECHL (où il a produit à un rythme d’un point par match) et en Autriche.

Plus tôt, dans la LHJMQ, il a amassé 178 points en 224 rencontres avec les formations de Gatineau, Victoriaville et Québec.

Pascal Laberge a été acquis du National de Québec dans le cadre d’une récente transaction qui avait notamment envoyé Alex Labbé dans la Capitale-Nationale. Il rejoindra à Rivière-du-Loup plusieurs anciens coéquipiers, dont Tristan Pomerleau, Félix Boivin, Étienne Montpetit et Olivier Garneau.

«C'est une belle annonce pour nous. Depuis son acquisition, nous travaillons le dossier avec lui. Nous avons fait son acquisition en ayant en tête de l'ajouter à notre alignement dans quelques saisons, alors son arrivée est une belle surprise. C'est un attaquant droitier offensif. Il possède un excellent lancer et est créatif offensivement. Il est également très fiable sur 200 pieds et sera un ajout important à notre groupe. Il est très heureux de rejoindre notre projet et de faire une différence. C'est un compétiteur et il a hâte de découvrir la LNAH, Rivière-du-Loup et les partisans», s’est réjoui le directeur général de l’équipe, Fabien Dubé.

Le nouveau 3L devrait être de l’alignement de la prochaine fin de semaine.