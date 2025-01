Deux autres victoires pour les Fondations B.A. 

Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles ont poursuivi leur séquence victorieuse en remportant les deux matchs au programme de la fin de semaine, les 10 et 11 janvier.

Ils ont d’abord vaincu la meilleure équipe du circuit senior AA, les Excavations Léon Chouinard de Mont-Joli, par la marque de 7 à 6, sur la route, avant de s’imposer 7 à 4 contre les Vikings de Chandler, le lendemain, à l’Aréna Bertrand-Lepage.

Raphaël Santerre (2 buts, 6 passes), Jeremy Desjardins (3 buts, 3 passes), Charles Bélanger (2 buts, 1 passe), Étienne St-Jean (1 but, 2 passes), Émile Labrie (2 buts), Sylvain Dubé (1 but, 1 passe), Étienne Carrier ( 1 but, 1 passe), Keven Levesque (1 but), William Plourde (2 passes) ont participé à l’effort collectif.

Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles sont actuellement sur une excellente série de quatre victoires consécutives.