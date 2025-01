Une moyenne de 1 401 partisans aux matchs des 3L 

La nouvelle année 2025 débutera comme toujours avec la première activité annuelle à Rivière-du-Loup depuis maintenant 33 ans : le Tournoi Piloup Neige M18 Desjardins. Pour l’occasion, plus de 900 jeunes hockeyeurs et entraîneurs débarqueront à Rivière-du-Loup. Au total, 41 équipes en provenance des différentes régions du Québec et du ...