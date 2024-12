Un Noël à Bordeaux 

Justine Pelletier ne traversera pas l’Atlantique pour retrouver ses proches à quelques jours du temps des Fêtes. Cette année, c’est plutôt Noël qui viendra à elle. L’athlète louperivoise accueillera quelques membres de sa famille pour une célébration peu ordinaire à Bordeaux, au sud-ouest de la France. Si la neige sera absente, les moments de partages et rires, eux, seront certainement nombreux.

Justine Pelletier profitera ainsi de quelques jours de congé avec les Lionnes du Stade Bordelais, l’équipe professionnelle de rugby dont elle fait partie, pour faire découvrir son milieu d’adoption aux membres de sa famille. Après une récente visite de son papa, voilà que sa maman et ses deux frères viendront à sa rencontre.

«C’est une belle surprise, un beau cadeau», a-t-elle confié lors d’une récente conversation. «Je prévois beaucoup de visites. On va vraiment essayer de condenser le plus d’activités dans les quelques jours que nous avons», a-t-elle ajouté en riant.

La région de Bordeaux est reconnue pour ses vignobles, sa cathédrale et ses musées d’art. Gageons que les idées de belles sorties ne manqueront pas et qu’il faudra faire des choix.

«Ce ne sera pas un Noël blanc, alors ce sera un brin différent, mais l’énergie des Fêtes y sera tout de même avec les marchés de Noël, les décorations et le temps qui se rafraichit», a-t-elle décrit.

«Avec la famille, on ne se voit pas souvent et on ne se voit pas avant longtemps, alors on veut vraiment en profiter pour passer beaucoup de temps ensemble. Ce sera le plus important.»

Athlète professionnelle depuis déjà cinq ans, la Louperivoise n’a que très peu d’opportunités de revenir au pays pour le plaisir. C’est peut-être aussi pourquoi elle voit maintenant le temps des Fêtes comme une chance de casser la routine, de faire quelque chose de différent, afin de rechercher les batteries.

«J’essaie vraiment de prendre un pas de recul et d’en profiter», a-t-elle expliqué. «Pour moi, Noël c’est également quelque chose qui se vit à l’intérieur, au-delà du décor. C’est une opportunité d’être reconnaissante pour les gens qui m’entourent et l’année qui se termine. Une période pour refléter sur ce que je viens de vivre pour bien repartir.»

ÉQUILIBRE

À ce sujet, il faut dire que la dernière année a de nouveau été marquée par de belles et grandes expériences pour Justine Pelletier. Après un deuxième championnat de France, en juin, la demi de mêlée de 28 ans a multiplié les sorties avec l’équipe canadienne. Le groupe a notamment participé à la Pacific Four Series – où il a célébré une victoire historique – ainsi qu’à la WXV, une compétition internationale réunissant l’élite du rugby féminin. Le Canada a cette fois pris le 2e rang, derrière l’Angleterre.

«Ç’a été une autre grosse année de compétitions, mais une année plus équilibrée aussi. Je suis contente de l’équilibre que j’ai trouvé entre le championnat de France et les tournées avec le Canada. J’ai notamment eu une pause durant l’été et ça m’a permis de bien retourner au travail par la suite.»

Et 2025? La situation risque d’être fort différente, notamment en raison de la tenue de la Coupe féminine de rugby. L’année s’annonce intense. «J’ai hâte. Je suis en train de planifier ma préparation. C’est excitant, parce que l’objectif est gros, proche. C’est concret et il y a une belle énergie.»

En France, les Lionnes tenteront également de conserver leur emprise sur le championnat de France et le sommet du rugby féminin français. L’équipe d’expérience est actuellement en bonne posture, puisqu’elle trône au tout premier rang.

Bref, tout semble en place pour une année 2025 mémorable.