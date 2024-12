De nouvelles réussites pour le pickleball à la FADOQ du Bas-St-Laurent

LA FADOQ - Région Bas-St-Laurent en collaboration avec le Club de pickleball de Rimouski inc., a organisé le samedi 7 décembre, un tournoi de pickleball dans le gymnase de l’UQAR à Rimouski.

Pour l’occasion, 56 équipes ont compétitionné, ce qui représente un nouveau record pour l’organisation. Parmi celles-ci, on retrouvait des formations de Lac-des-Aigles, Baie-des-Chaleurs, Rimouski, Rimouski-Est, Rivière-du-Loup, Edmundston et Témiscouata-sur-le-Lac.

Le comité organisateur a tenu à souligner la participation et le bel esprit d’équipe des compétitrices et compétiteurs.

Cette réussite de la FADOQ au niveau du pickleball s’ajoute aux ligues de pickleball en gymnase autour de Rivière-du-Loup et Pohénégamook, les diverses initiations et formations, le tournoi des Jeux FADOQ régionaux, les ligues estivales et l’organisation de deux tournois durant l’automne.

Dérivé du tennis traditionnel et du badminton, le pickleball est surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations. Ainsi, il peut donc être pratiqué par des personnes de tous les âges.