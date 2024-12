Un bon départ pour les Albatros au Challenge CCM 

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont entamé le Challenge CCM de la Ligue M18 AAA du Québec en lion, ce mercredi 11 décembre. Ils ont vaincu la formation LHJMQ Bleu au compte de 5 à 1.

Après une première période plus serrée, les oiseaux ont pris leur envol dès la deuxième période et ils n’ont plus jamais regardé derrière. Ils ont ajouté quatre buts consécutifs dans les quarante dernières minutes de jeu.

Antoine L’Italien a été un leader offensif pour son équipe avec une récolte de 2 buts et 1 passe. Alex Massé, Zachary Chouinard et Alexy Lafleur ont été les autres marqueurs. Mathéo Pelletier a aussi récolté deux mentions d’aide.

Devant le filet, Noah Preston Moore n’a cédé qu’une seule fois.

Notons que le Louperivois Nathan Ruel, membre des Albatros M17 AAA de l’Est-du-Québec faisait partie de l’équipe adverse.

Le prochain match des Albatros aura lieu cet après-midi à Châteauguay. Ils affronteront les Gaulois de St-Hyacinthe.