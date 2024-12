Les Cyclones du Bas-Saint-Laurent sont championnes à Québec

Les Cyclones du Bas-Saint-Laurent M15 AA ont brillé dans la région de la Capitale-Nationale, du 5 au 8 décembre. La formation féminine a remporté les grands honneurs du Tournoi provincial de hockey féminin de Québec.

L’équipe s’est imposée lors du match ultime par la marque de 3 à 2 en prolongation contre les Husky de Chaudière-Appalaches. C’est la Louperivoise Alycia Proulx qui a joué les héros en trouvant le fond du filet au début de la période de surtemps. Rosalie Gagnon et Anne-Charlie Daigle avaient aussi marqué plus tôt dans le match.

Cette belle victoire a permis aux Cyclones de clore leur compétition avec une fiche pratiquement parfaite. Après avoir fait match nul à leur toute première rencontre contre les Remparts du Richelieu (2-2), les athlètes ont accumulé les victoires contre les Rebelles de Laval/Montréal (3-0), les Hawks du Centre-du-Québec (1-0) et les Citadelles de Québec (4-1).

Sur le plan individuel, Rosalie Gagnon a été la meilleure pointeuse du tournoi avec une récolte de 4 buts et 1 passe. Sa coéquipière Alycia Proulx suit tout juste derrière avec une fiche de 3 buts et 1 passe en 5 matchs. Devant le filet, les gardiennes Laurie Simard et Emma Blanchette ont également été très solides.

L’équipe des Cyclones est formée d’athlètes des quatre coins du Bas-Saint-Laurent. Parmi elles, plusieurs sont originaires du KRTB. C’est le cas de Laurie Simard, Anna-Ève Chénard, Abigaël Dassylva, Alycia Proulx et Emmy Lévesque de Rivière-du-Loup, ainsi que d’Alicia Labonté du Témiscouata.

Les joueuses comptent aussi sur la présence de Keven Levesque (entraineur-chef) et Normand Chénard de Rivière-du-Loup, ainsi que de Yves Labonté et Julie Roussin (responsable d’équipe) du Témiscouata.