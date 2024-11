La Classique Sphinx de retour du 29 novembre au 1er décembre 

Les glaces du Centre Premier Tech et du Stade de la Cité des Jeunes seront fort occupées au cours des prochains jours. Près de 20 équipes de hockey scolaire du Québec, évoluant dans les catégories M12 D1, M13 D1 et M15 D1, s’y donneront rendez-vous dans le cadre de la 8e Classique Sphinx Pat BBQ 2024.

Au total, une trentaine de matchs seront disputés durant les trois jours de la compétition. Les premières journées seront particulièrement actives avec un total de 13 matchs dans les deux amphithéâtres louperivoises. Les finales auront lieu dimanche, entre 8 h 45 et 18 h.

La compétition débute ce vendredi 29 novembre dès 9 h 30 au Stade de la Cité des Jeunes. Les spectateurs sont invités à assister au match d’ouverture prévu à 20 h, lequel mettra en vedette les Sphinx M15 D1 de l’ESRDL et l’Assaut d’Amqui.

Pour les personnes intéressées, un 5 à 7 musical sera aussi organisé, à partir de 17 h, ce samedi 30 novembre, dans le hall du Centre Premier Tech.

La Classique Sphinx devrait rassembler à Rivière-du-Loup plus de 400 joueurs et membres du personnel d’encadrement, plus de 800 parents, amis et accompagnateurs, ainsi que plus de 200 passionnés de hockey. Au total, plus de 2000 personnes défileront durant les trois jours d’activités.

L’événement est également rendu possible grâce à la contribution d’une quarantaine de bénévoles, ainsi que d’une vingtaine de personnes dans les rôles d’arbitres, d’officiels mineurs et de secouristes.

«La Classique Sphinx Pat BBQ est un événement phare pour le programme Hockey Sphinx. Elle est une vitrine sur notre produit qu’est le hockey scolaire. Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter notre relève dans trois catégories lors des trois jours de compétition», a soutenu Yannick Mass, membre du comité organisateur.

«Ce rendez-vous annuel nous amène aussi de belles retombées pour la région. Notre organisation est fébrile et vraiment heureuse de pouvoir vous accueillir, gens de partout. Il est maintenant le temps de se créer de beaux souvenirs!»

Rappelons que l’admission sera gratuite tout au long de la fin de semaine.