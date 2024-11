Trois-Pistoles accueille une compétition de patinage artistique 

Le club de patinage artistique de Trois-Pistoles, Les Étincelles, annonce la tenue de la 26e Compétition Invitation. L’évènement se déroulera 29 novembre au 1er décembre à l’aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles.

Depuis 26 ans, la présentation de la compétition est bien ancrée dans la région et attire plus de 250 patineurs de Gaspé, de Québec et du Nouveau-Brunswick chaque année.

Une telle compétition est très importante pour le club pistolois, car elle assure sa prospérité. Les profits de l’évènement permettent aux patineurs de pratiquer leur sport à un coût moindre. Annuellement, le club accueille plus d’une trentaine de patineurs dont la moitié font de la compétition.

Les Étincelles souhaitent que les commerçants et les restaurateurs de la région se sentent interpellés par la tenue d’une telle compétition puisque les quelque 250 patineurs et leurs familles auront besoin de se nourrir et de se loger au cours de cette fin de semaine. Le club mentionne que cette compétition apporte des retombées économiques non négligeables pour la région.

Les coûts d’admission sont de 5$ par personne de 6 ans et plus.