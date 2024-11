Curling : une équipe louperivoise championne à Clermont

Une équipe de Rivière-du-Loup, le Bleu et Or M15 A, a connu une fin de semaine de rêve dans le cadre du plus récent Tournoi Piloup Neige M15 McDonald de Rivière-du-Loup. La formation locale a remporté les grands honneurs de la compétition devant parents et amis, ce dimanche 24 novembre au Centre Premier Tech. Les jeunes louperivois ont mis la ...