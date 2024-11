Le Bleu et Or M15 A triomphe à la maison 

Une équipe de Rivière-du-Loup, le Bleu et Or M15 A, a connu une fin de semaine de rêve dans le cadre du plus récent Tournoi Piloup Neige M15 McDonald de Rivière-du-Loup. La formation locale a remporté les grands honneurs de la compétition devant parents et amis, ce dimanche 24 novembre au Centre Premier Tech.

Les jeunes louperivois ont mis la main sur la prestigieuse Coupe Piloup Neige en vainquant les Patriotes de Québec-Centre par la marque de 6 à 3. Après ouvert la marque en première période, les joueurs du Bleu et Or ont réussi à prendre l’avance au deuxième engagement. Ils n’ont ensuite jamais regardé vers l’arrière, même si les adversaires ont offert une bonne performance. Ils ont aussi réussi deux buts en avantage numérique.

Justin Berger (2 buts), William Ouellet (2 buts, 1 passe), Olivier Michaud (1 but, 2 passes) et Aiden Shannon ont été les marqueurs pour les locaux. Esteban Soucy a aussi récolté deux mentions d’aide dans la victoire qui est allée à la fiche du gardien Thomas Picard.

Cette belle victoire a permis au Bleu et Or M15 A de compléter un parcours parfait à Rivière-du-Loup. La formation a terminé sa compétition avec cinq victoires consécutives. Un sans-faute. Sur le plan individuel, Justin Berger et Olivier Michaud ont été les leaders offensifs du groupe – et meilleurs pointeurs du tournoi – avec 11 points chacun en seulement 5 matchs.

L’équipe gagnante est formée de Aiden Shannon, Thomas Picard, Lucas Bernard, Elliot Bélanger, Charles St-Pierre, Ryan Soucy, Olivier Michaud, Jean-Philippe Rioux, Esteban Soucy, Justin Berger, William Ouellet et Raphaël Levesque.

Le personnel d’encadrement est composé du gérant Nathan Shannon, de l’entraineur-chef Éric Levesque et des entraineurs-adjoints Jonathan Michaud et Hugues St-Pierre.

Notons qu’une deuxième équipe de Rivière-du-Loup a atteint le carré d’as de sa catégorie lors de ce tournoi provincial. Le Bleu et Or M15 B a lui aussi atteint la demi-finale de la compétition. La formation s’est finalement inclinée contre les Sénateurs, récoltant trois victoires et un revers en quatre matchs.