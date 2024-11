Nathan Ruel participera à la Coupe LHJMQ 

Le nom d’Alex Belzile était sur toutes les lèvres des partisans du Wolf Pack de Hartford après la plus récente victoire de l’équipe, le 19 novembre. L’athlète de Saint-Éloi a été la grande étoile du match avec un tour du chapeau et le but gagnant en tirs de barrage. Il y a de ces soirs où tout fonctionne. C’est vraisemblablement ce qu’a vécu ...