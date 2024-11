Vers une ligue de baseball junior BB régionale 

Une nouvelle ligue de baseball junior BB pourrait-elle voir le jour au Bas-Saint-Laurent? C’est le souhait assumé du président de la Ligue de baseball Puribec, Denis Bérubé, qui y voit une opportunité exceptionnelle de garder des équipes seniors en santé et ainsi d’assurer la pérennité du baseball dans la région.

Le projet a fait partie des discussions lors de l’assemblée générale de la Ligue Puribec. Selon M. Bérubé, il demeure embryonnaire, mais «sérieux».

«Ce n’est pas une idée lancée comme ça. Il y a vraiment de l’intérêt et des démarches seront entamées. On ne peut pas dire qu’on est avancés, mais on veut le faire, c’est clair», confirme le président qui ne cache pas son enthousiasme à l’idée de se lancer dans le développement d’une nouvelle ligue.

Pour la petite histoire, c’est l’organisation du Frontière FM d’Edmundston qui aurait signifié un «grand intérêt» à développer une ligue où son jeune bassin de joueurs pourrait se développer. Cet objectif, partagé par plusieurs équipes du circuit, a rapidement été encouragé par les autres dirigeants présents.

«C’est la première fois que des gens ouvraient leur livre et disaient qu’ils avaient un intérêt clair et marqué. Moi, à partir de ce moment-là, c’est certain que j’étais prêt à embarquer», a souligné Denis Bérubé.

«Il faut aussi être cohérents. [Dans le senior], on veut des joueurs locaux, alors il faut travailler pour les garder et les développer dans un cadre régional», a-t-il ajouté.

L’enjeu de la relève demeure l’un des plus importants pour la Ligue de baseball senior Puribec, il n’y a pas de cachette. Actuellement, selon Denis Bérubé, certains joueurs qui terminent leur stage midget arrêtent de jouer s’ils ne font pas le saut dans le junior élite. D’autres intègrent directement une équipe senior, mais ils réalisent rapidement que la marche est haute.

«Les jeunes ne jouent pas tous régulièrement et se découragent. S’il y avait [automatiquement] une transition avec le junior pour les joueurs intéressés, on a confiance qu’on pourrait garder ces gars-là. Ce serait gagnant pour tout le monde.»

Dans la région, l’exemple de Trois-Pistoles est aussi important. L’équipe senior est compétitive depuis plusieurs années (ayant même accumulé les championnats) et c’est notamment en raison de la progression de plusieurs jeunes qui se sont développés avec l’équipe affiliée. Dans les dernières années, elle se démarquait aussi du lot en n’ayant pas recours à des joueurs importés.

«Les équipes senior qui ont le plus de profondeur et qui performent année après année sont souvent celles qui ont un club junior. La preuve est faite», a-t-il soutenu.

Pour le moment, Denis Bérubé ne cache pas qu’il y a beaucoup d’éléments à attacher avec différents partenaires, dont Baseball Québec, afin de mettre en place un nouveau circuit régional. Il se dit toutefois confiant, ne voyant pas d’embuches insurmontables sur le chemin. «Je vois plusieurs côtés positifs, c’est ce qui me fait travailler», a-t-il répliqué.

Quant à l’échéancier, le passionné ne cache pas qu’il est actuellement «minuit moins une» pour un lancement à l’été 2025. Il croit néanmoins qu’il est toujours possible de réaliser quelque chose d’intéressant dans le laps de temps imparti. «Si on manque de temps ou qu’on n’est pas prêts, on le reportera parce qu’on ne veut pas faire quelque chose qui va boiter dès la première année», a-t-il conclu.