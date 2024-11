Un tour du chapeau et un but gagnant pour Alex Belzile 

Le nom d’Alex Belzile était sur toutes les lèvres des partisans du Wolf Pack de Hartford après la plus récente victoire de l’équipe, le 19 novembre. L’athlète de Saint-Éloi a été la grande étoile du match avec un tour du chapeau et le but gagnant en tirs de barrage.

Il y a de ces soirs où tout fonctionne. C’est vraisemblablement ce qu’a vécu Alex Belzile contre les Checkers de Charlottes. L’attaquant a connu l’un de ses meilleurs matchs chez les professionnels, dirigeant sa formation vers une importante victoire.

La fougueux attaquant a trouvé le fond du filet à chacune des périodes, permettant d’abord aux siens de prendre l’avance dans le match, puis de forcer une période de surtemps après la remontée des adversaires. Il a marqué à cinq contre cinq, en infériorité numérique et en supériorité numérique, preuve de sa grande polyvalence.

Son 2e but, compté au milieu du deuxième engagement, fait actuellement du feu sur les réseaux sociaux du Wolf Pack de Hartford. Il a réussi à enfiler l’aiguille grâce à une superbe séquence individuelle lors de laquelle il a complètement déjoué un défenseur et le gardien Chris Driedger.

Voir ses quatre buts ici :

Belzile a complété son travail avec le but gagnant en tirs de barrage, rien de moins. Il a été nommé première étoile de la rencontre, sans surprise.

«C’est une bonne journée. Nous avons trouvé un moyen d’aller chercher la victoire. Ça fait du bien de contribuer, mais c’est vraiment un effort d’équipe», a-t-il déclaré aux journalistes après la rencontre, humble.

De son côté, Grant Potulny a également salué la prestation du vétéran. «Un tour du chapeau et un but en fusillade...Quel bon match pour lui aujourd’hui», a-t-il dit.

L’athlète de 33 ans, assistant-capitaine de l’équipe, compte maintenant 11 points en 12 matchs, cette saison, avec le Wolf Pack.