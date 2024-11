Des boxeurs locaux à l’honneur à Rimouski 

Quatre boxeurs de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup ont fait vibrer le public rimouskois lors d'un gala de boxe, le samedi 16 novembre. Alice Lavoie, Noémie Bérubé, Claudia Côté et Robin Sirois étaient en action, offrant un spectacle intense et riche en émotions.

Alice Lavoie participait à son deuxième combat en catégorie "fun box" pré-compétition. Contre une adversaire agressive, elle a su s’adapter et rester calme. Dès le deuxième round, l’athlète a trouvé son rythme et a placé de superbes uppercuts. Elle a appliqué parfaitement les consignes de son entraîneur, gagnant ainsi le respect de son adversaire et du public.

De son côté, Noémie Bérubé, athlète au sport-études du Collège Notre-Dame, faisait ses débuts en compétition et a livré une performance impressionnante. Dominant son combat de bout en bout, elle a remporté chaque round avec une large marge. Son adversaire n’a pas pu contenir les assauts répétés de Noémie qui a enchaîné les coups avec une puissance et un volume impressionnant. Ce contrôle total du combat a même valu à son adversaire deux comptes de huit.

Robin Sirois a affronté un adversaire redoutable qui lançait des attaques longues et précises. Mais le cogneur louperivois, qui a dû perdre près de 20 livres en seulement quatre semaines pour faire le poids, a fait preuve d’une discipline exceptionnelle. Il a remporté chaque round grâce à sa capacité à contre-attaquer et à contrôler les échanges à longue distance. Sa technique et sa résistance ont été saluées tout au long de l'affrontement.

Enfin, Claudia Côté a offert un combat éclatant de puissance. Son adversaire, en tentant d'attaquer de front, n'a pas pu éviter le choc de ses frappes. Un premier compte de huit à la suite d’un coup puissant de la main arrière a suivi, avant que Claudia n’enchaîne avec une deuxième droite dévastatrice qui a fermé l'œil de son opposante, mettant fin au combat rapidement.

L’EBO RDL s’est dit fière de la performance de ses athlètes qui ont démontré leur talent, leur discipline et leur détermination.