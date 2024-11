BMX : une reconnaissance provinciale pour le Circuit de l’Est 

Le succès du Circuit de l’Est, une série de compétitions de BMX et de Pumptrack, a été remarqué au-delà des frontières du Bas-Saint-Laurent au cours de la dernière saison estivale. Le projet a capté l’attention de la Fédération du sport cycliste (FQSC) qui lui a décerné un prix provincial lors de son plus récent gala Mérite cycliste québécois 2024.

Le projet du Circuit de l’Est a reçu le prix du meilleur événement BMX au Québec. L’organisateur Simon Cooper a reçu la reconnaissance en main propre, le dimanche 3 novembre, à Bromont en Estrie.

Selon la FQSC, la série de courses du Circuit de l’Est a permis de rassembler des participants de divers niveaux et contribuer au développement du BMX dans une région où le sport doit encore croître.

«Grâce à une collaboration active avec les villes et les organismes locaux, le Circuit de l'Est a fait preuve d’une belle dynamique et posé les bases pour l’avenir du BMX dans l'Est-du-Québec», a-t-on souligné.

Durant la saison estivale, le Circuit de l’Est a visité Matane, Rimouski, St-Joseph-de-Kamouraska, St-Modeste, Rivière-du-Loup et St-Noël. Lors de cette occasion, la piste de pumptrack de Saint-Modeste a notamment été l’hôte d’une compétition de calibre provinciale.