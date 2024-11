Une belle réussite pour le Championnat canadien néo-junior 

La glace de dimension olympique du Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup a été fort occupée au cours des derniers jours, alors que le championnat canadien néo-junior de patinage de vitesse y a été présenté, les 9 et 10 novembre. Un événement, organisé par le club Les Loupiots, qui a été couronné d’un beau succès.

Plus de 40 ans après le Championnat canadien de patinage de vitesse de 1982, une compétition qui a marqué la région, figurant même au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup, la ville a de nouveau accueilli un événement d’envergure nationale en patinage de vitesse. Les 60 meilleurs athlètes de 14 et 15 ans au pays étaient présents afin de donner leur maximum et de se mesurer aux meilleurs de leur catégorie.

Pour les Loupiots, l’événement a été un véritable succès, tant sur le plan sportif que logistique. L’organisation estime avoir su offrir une «expérience mémorable» pour tous les participants et spectateurs, avec une assistance record et un déroulement des courses impeccablement coordonné.

Les visiteurs ont d’ailleurs été impressionnés par l’accueil chaleureux de l’équipe des Loupiots, la qualité de l'aréna de Rivière-du-Loup et l’expérience générale de compétition. Les représentants de Patinage de Vitesse Canada ont salué la qualité de l’organisation et ont exprimé leur admiration pour l’implication des bénévoles locaux. On estime d’ailleurs qu’ils ont été une cinquantaine à donner du temps pour les jeunes.

«Nous sommes très fiers de tenir cet événement-là et des résultats obtenus», a confié Steve Alexandre, un membre du comité organisateur, au cœur de la fin de semaine. «Ça demande beaucoup d’énergie, plusieurs mois de travail, mais on le fait pour que les jeunes aient du plaisir et qu’ils soient contents de leur expérience. Les gens semblent très satisfaits, c’est le plus important.»

Il estime que la compétition aura aussi offert une belle vitrine à la ville de Rivière-du-Loup, alors que des représentants de plusieurs provinces canadiennes étaient présents. Les courses relevées ont également permis de promouvoir le sport auprès d’un public plus large, dont les jeunes familles qui ont été nombreuses à se déplacer au cours des deux journées.

RÉSULTATS LOCAUX

Du côté des résultats, Louka Fournier a terminé à la 36e position, tandis que Cédric Boudreau-Alexandre s’est classé 50e, chez les garçons. Du côté des filles, Maude Perron et Laurence Charron ont réalisé de belles performances, se classant respectivement aux 18e et 22e rangs.

Rappelons que les Loupiots et la Ville de Rivière-du-Loup ont pu accueillir ce championnat, grâce à la réfection du Stade de la Cité des Jeunes et l’addition d’une glace de dimension olympique.

Après la fin des travaux de l’aréna en 2021, Patinage de vitesse Canada avait offert son prix de «Partenaire de l’année» à la Ville de Rivière-du-Loup. Les Louperivois avaient aussi été nombreux à attraper la piqûre du patinage de vitesse lors de la 56e Finale des Jeux du Québec, tenue en 2023, alors que les épreuves sur glace avaient été parmi les plus courues.

Fort de cette réussite, il n’est pas impossible que Rivière-du-Loup et Les Loupiots tentent d’obtenir l’organisation d’autres compétitions importantes dans le futur.