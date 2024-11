Le Tournoi Pee-wee neige de Rivière-du-Loup en 50 ans d’images

Juste à temps pour l’intronisation du Tournoi Pee-Wee Neige au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup, un livre tout en images sur les 50 ans d’histoire de l’évènement a été lancé. Réalisé par Gaston Pelletier, en collaboration avec le Centre d’archives louperivois, l’album se veut une célébration des personnes qui ont participé, de près ou de loin, à sa réussite ces cinq dernières décennies.

«C’est un hommage que je veux rendre aux gens qui ont donné du temps et de l’énergie pour faire de ce tournoi là ce qu’il est aujourd’hui», confie Gaston Pelletier. Au fil des années, environ 700 personnes ont travaillé au bon déroulement de cet évènement à Rivière-du-Loup.

Le livre compte entre 300 et 350 photos, soit 6 par année, et un peu plus pour représenter la célébration du 50e. Pour créer l’album, M. Pelletier a dû consulter entre 3 000 et 4 000 images.

«[Le tournoi), c’est le plus vieil évènement tout créneau confondu de Rivière-du-Loup», soutient Gaston Pelletier. Il est suivi de près par le Motocross intérieur. Il était donc important pour lui de rendre hommage à cet évènement marquant, aux gens qui y ont contribué.

«Tournoi Pee-wee neige de Rivière-du-Loup 50 ans en images» a été imprimé en 100 copies. En une soirée, déjà 25 exemplaires ont trouvé preneurs. À cette cadence, M. Pelletier s’attend déjà à devoir réimprimer l’ouvrage. Il se réjouit des réactions.

D’ailleurs, en 2025-2026 il a l’intention d’écrire l’histoire du tournoi. Un travail de longue haleine qu’il a commencé 10 ans passés lors de la publication de l’album des 40 ans du Tournoi Pee-wee neige. Il a déjà près de 1 000 notes manuscrites. «C’est un travail de recherche. Il est bien avancé, mais il reste à l’assembler», souligne-t-il.

Les gens intéressés à avoir une copie du livre peuvent contacter Gaston Pelletier. Des exemplaires devraient aussi se retrouver dans les librairies de Rivière-du-Loup dans les prochaines semaines.

RÉIMPRESSION

Le livre Gaston Pelletier «Les immobilisations en orthopédie. Entre de bonnes mains» portant sur l’orthopédie publié en 2015 a été réimprimé pour une troisième fois en un peu moins de 10 ans.

«De voir que les gens qui œuvrent dans mon domaine, le monde de la santé, ont un intérêt pour ce volume-là, c’est flatteur», mentionne-t-il. Selon lui, cet ouvrage est nécessaire dans le monde de l’orthopédie francophone, puisque de nombreux livres sur le sujet ne sont qu’en anglais.

Le livre est basé sur son expérience lorsqu’il a travaillé en Europe. La deuxième réimpression a été réalisée en 2018. En parallèle il a fait un manuel de fabrication des plâtres en 2022 en collaboration avec le Cégep de Rivière-du-Loup qui donne maintenant une certification collégiale d’immobilisation en orthopédie.